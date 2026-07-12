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விருதுநகர்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் இளைஞா் கைது

திருச்சுழி அருகே 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த இளைஞரை போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :12 ஜூலை 2026, 2:27 am IST

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திருச்சுழி அருகே 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்த இளைஞரை போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழி அருகேயுள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சோ்ந்த 6 வயது சிறுமி விளையாடிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, கமுதியைச் சோ்ந்த காா்த்திக்குமாா் (21) இரு சக்கர வாகனத்தில் அங்கு வந்தாா்.

அவா், சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தாா். இதுகுறித்து சிறுமியின் தாய் பரளச்சி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து, போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, காா்த்திக்குமாரை கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.

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