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விருதுநகர்

புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கிய இளைஞா் கைது

வெம்பக்கோட்டை அருகே அரசால் தடை செய்யபட்ட புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கி வைத்திருந்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:31 am IST

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வெம்பக்கோட்டை அருகே அரசால் தடை செய்யபட்ட புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கி வைத்திருந்தவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், வெம்பக்கோட்டை அருகேயுள்ள கணஞ்சாம்பட்டி பகுதி வீடுகளில் வெம்பக்கோட்டை காவல் ஆய்வாளா் கமல் தலைமையிலான போலீஸாா் சனிகிழமை சோதனை நடத்தினா்.

அப்போது, அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த அழகுமுத்து (28) வீட்டில் அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட 70 புகையிலைப் பொட்டலங்களை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அழகுமுத்துவை போலீஸாா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த புகையிலைப் பொட்டலங்களைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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