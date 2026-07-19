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விருதுநகர்

சமூக வலைதளத்தில் முதல்வா் விஜய் பற்றி அவதூறு: இளைஞா் கைது

சமூக வலைதளங்களில் தமிழக முதல்வா், தவெக எம்எல்ஏ குறித்து அவதூறாக கருத்து தெரிவித்தவரை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:51 am IST

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சமூக வலைதளங்களில் தமிழக முதல்வா், தவெக எம்எல்ஏ குறித்து அவதூறாக கருத்து தெரிவித்தவரை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள இனாம் கரிசல்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் பாண்டி மகன் கணேஷ் குமாா் (32). இவா் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் வாக்குச்சாவடி அமைப்பாளராக இருந்து வருகிறாா்.

இவா் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சாா்பில் நடந்த காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா குறித்த விடியோவை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிா்ந்தாா்.

இந்த நிலையில், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தாழையூத்து பட்டியைச் சோ்ந்த சஞ்சய் ராமசாமி, தமிழக முதல்வா் குறித்தும், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் எம்எல்ஏ குறித்தும் சமூக வலைதளத்தில் அவதூறாக கருத்து பதிவிட்டாா். இதுகுறித்து கணேஷ்குமாா் அளித்தப் புகாரின் பேரில், வழக்கு பதிவு செய்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் போலீசாா் சஞ்சய் ராமசாமியை கைது செய்தனா்.

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