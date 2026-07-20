Dinamani
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத் தொடர் இன்று தொடக்கம்! ‘வந்தே மாதரம்’ பாடலை அவமதிப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம்: மசோதா இன்று தாக்கல்!மாநிலங்களவை எம்.பி.க்களின் 2 ஆண்டு செலவினம் ரூ.262 கோடி: ஆா்டிஐயில் தகவல்!நாடாளுமன்றத்தில் மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தை எழுப்ப திமுக திட்டம்அம்மா உணவகங்களில் அடிப்படை வசதிகள் கூடுதலாக்கப்படுமா?பிஃபா 2026: ஆர்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் 2-வது முறை சாம்பியன்!
/
விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் லயன்ஸ் பள்ளி குழுமத்துடன் வேதாந்து குழுமம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

News image

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் லயன்ஸ் பள்ளி குழும புரிந்துணா்வு ஒப்பந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற பள்ளியின் தாளாளா் வெங்கடாஜலபதி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள்.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 5:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள லயன்ஸ் மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி, வேதாந்து குழும நிறுவனம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டது.

இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளை போட்டித் தோ்வுகளுக்கு தயாா் செய்ய வழிவகை செய்யப்படும். மேலும் இந்த கல்வி ஆண்டிலிருந்து 8, 9, 10-ஆம் வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பவுண்டேஷன் கோா்ஸ் வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன.

இதேபோல 11, 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு நீட், ஜேஇஇ, சியுஇடி தோ்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன. வேதாந்து குழுமத்தின் அனுபவமும், ஆற்றலும் நிறைந்த ஆசிரியா்களை கொண்டு இந்த வகுப்புகள் நடத்தப்படும். இதற்கான கட்டணத்தில் பெரும்பங்கை பள்ளியின் நிா்வாகம் ஏற்றுக் கொள்கிறது.

இந்த புரிந்துணா்வு ஒப்பந்த நிகழ்வில் பள்ளித் தாளாளா் வெங்கடாஜலபதி, நிா்வாகிகள், வேதாந்து குழும நிறுவனங்களின் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சென்னை ஐஐடியுடன் மின்வாரியம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சென்னை ஐஐடியுடன் மின்வாரியம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

நீா்வள மேலாண்மை: இந்தியா - சவூதி அரேபியா ஒப்பந்தம்

நீா்வள மேலாண்மை: இந்தியா - சவூதி அரேபியா ஒப்பந்தம்

பள்ளி அளவிலான சா்வதேச இறகுப்பந்து, மல்யுத்தப் போட்டிகள்: அடுத்த ஆண்டு நடத்த தில்லி அரசு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

பள்ளி அளவிலான சா்வதேச இறகுப்பந்து, மல்யுத்தப் போட்டிகள்: அடுத்த ஆண்டு நடத்த தில்லி அரசு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சிஐஎஸ்எப் - இந்திய கடல்சாா் பல்கலை. புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சிஐஎஸ்எப் - இந்திய கடல்சாா் பல்கலை. புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

விடியோக்கள்

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP