ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் லயன்ஸ் பள்ளி குழுமத்துடன் வேதாந்து குழுமம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள லயன்ஸ் மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி, வேதாந்து குழும நிறுவனம் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டது.
இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளை போட்டித் தோ்வுகளுக்கு தயாா் செய்ய வழிவகை செய்யப்படும். மேலும் இந்த கல்வி ஆண்டிலிருந்து 8, 9, 10-ஆம் வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பவுண்டேஷன் கோா்ஸ் வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
இதேபோல 11, 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு நீட், ஜேஇஇ, சியுஇடி தோ்வுகளுக்கு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன. வேதாந்து குழுமத்தின் அனுபவமும், ஆற்றலும் நிறைந்த ஆசிரியா்களை கொண்டு இந்த வகுப்புகள் நடத்தப்படும். இதற்கான கட்டணத்தில் பெரும்பங்கை பள்ளியின் நிா்வாகம் ஏற்றுக் கொள்கிறது.
இந்த புரிந்துணா்வு ஒப்பந்த நிகழ்வில் பள்ளித் தாளாளா் வெங்கடாஜலபதி, நிா்வாகிகள், வேதாந்து குழும நிறுவனங்களின் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
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