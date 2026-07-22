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விருதுநகர்

வீட்டில் பட்டாசுகள் தயாரித்தவா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே சட்டவிரோதமாக பட்டாசுகள் தயாரித்தவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

சிவகாசி அருகேயுள்ள திருத்தங்கல் ஆலாஊரணி பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசுகள் தயாரிக்கப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அந்தப் பகுதிக்கு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சென்று சோதனையிட்டனா். அப்போது, ஒரு வீட்டில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசுகள் தயாரித்தது தெரியவந்தது.

விசாரணையில், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தமிழ்செல்வன்(35) என்பது தெரியவந்தது. இதுதொடா்பாக திருத்தங்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரைக் கைது செய்து, அவரிடமிருந்த பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

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