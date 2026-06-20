விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் வியாழக்கிழமை வீட்டில் அனுமதியின்றி பட்டாசுகள் தயாரித்தவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அந்த வீட்டுக்கு சீல் வைத்தனா்.
ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள தென்றல் நகா் கிழக்குப் பகுதியில் வீட்டில் அனுமதியின்றி பட்டாசுகள் தயாரிப்படுவதாக வருவாய்த் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, வருவாய்த் துறையினா், போலீஸாா் அந்த வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது, பட்டாசுகள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் மூலப் பொருள்களான 150 கிலோ மணி மருந்துக் கலவையும், 15 கிலோ சல்பரும் இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இவற்றை பறிமுதல் செய்து, அந்த வீட்டுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனா். மேலும், சிவகாசி செங்கமலநாச்சியாா்புரத்தைச் சோ்ந்த காளைபாண்டியன் மகன் செல்வராஜ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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