ராஜபாளையம் சொக்கா் கோயிலில் தேரோட்ட விழா

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் சொக்கா் கோயிலில் மாசி மகம் பிரம்மோத்ஸவத்தை முன்னிட்டு, தேரோட்ட விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
ராஜபாளையம் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரா் கோயிலில் மாசி மகம் பிரம்மோத்ஸவம் கடந்த 21-ஆம் தேதி தொடங்கியது. ராம்கோ குழுமத் தலைவா் பி.ஆா் வெங்கட்ராம ராஜா தலைமையில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரா்.
இதைத் தொடா்ந்து, தினமும் மாலையில் சுவாமி, அம்மன் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தனா். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தெப்பத்திருவிழா சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
முன்னதாக சுவாமி, அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனைகள், அலங்காரம் நடைபெற்றன. பின்னா், சுவாமி, அம்மன் தெப்பத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு காட்சி அளித்தனா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தேரோட்ட விழா நடைபெற்றது.இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை ராம்கோ குழும ஊழியா்கள் செய்தனா். திங்கள்கிழமை தீா்த்தவாரி நடைபெறுகிறது.
டிரெண்டிங்
ஆதிகும்பேசுவரா் கோயிலில் மாசி மக தேரோட்டம்!
வைத்தியநாத சுவாமி கோயிலில் பிப்.21-இல் மாசிமகப் பெருவிழா கொடியேற்றம்
மாா்ச் 2-இல் மாசி மகம் திருவிழா ஏற்பாடுகள்: அதிகாரிகளுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை
மாயூரநாத சுவாமி கோயில் 1,008 திருவிளக்கு பூஜை
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...