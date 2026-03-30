Dinamani
வளைகுடாவில் இந்திய மக்களைக் காத்தது பாஜக: பிரதமர் மோடிகாட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி!வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களுக்கு இல்லத்தரசிகள் திட்டத்தில் ரூ. 8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் - திமுக தேர்தல் அறிக்கைமுதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி
/
விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம் தொடக்கம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பேருந்து நிலையத்தில் அதிமுக தோ்தல் பிரசாரத்தை தொடங்கி வைத்துப் பேசிய முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சந்திரபிரபா முத்தையா ஞாயிற்றுக்கிழமை தோ்தல் பிரசாரத்தை தொடங்கினாா்.

முன்னதாக அதிமுக மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி தலைமையில் வேட்பாளா் சந்திரபிரபா பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள அண்ணா, எம்.ஜி.ஆா்., வ.உ.சி., காமராஜா், பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் உருவச் சிலைகளுக்கும், அம்பேத்கா் உருவப்படத்துக்கும் மாலை அணிவித்தும், மலா் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினாா்.

இதையடுத்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வேட்பாளா் சந்திரபிரபாவை ஆதரித்து முன்னாள் அமைச்சா் ராஜேந்திர பாலாஜி பேசியதாவது: 2016 - 2021 அதிமுக காலத்தில் சந்திரபிரபா எம்எல்ஏவாக இருந்தபோது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி, வத்திராயிருப்பு தனி வட்டம், புதிய வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை தொகுதிக்கு கொண்டு வந்தாா்.

திமுக கூட்டணியில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டதுமே அதிமுக வேட்பாளரின் வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது என்றாா் அவா்.

இதில் மாவட்ட இளைஞா், இளம் பெண்கள் பாசறை செயலா் முத்துராஜ், நகா் செயலா் காமராஜ், ஒன்றியச் செயலா் குறிஞ்சி முருகன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

தலைவா்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி, வேட்பாளா் சந்திரபிரபா முத்தையா.

தலைவா்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி, வேட்பாளா் சந்திரபிரபா முத்தையா.

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026