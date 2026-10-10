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ஆதார் பெயர் பதிவின்போது தவறு நேரிட்டிருந்தால்... எப்படி திருத்துவது?

ஆதார் பெயர் பதிவின்போது தவறு நேரிட்டிருந்தால் எப்படி திருத்துவது என்பது குறித்து..

ஆதார் பெயர் திருத்தம்

ஆதார் பெயர் திருத்தம்

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ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயரில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள புதிய விதிமறைகள் உருவாக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு விதமான திருத்தத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதி பொருந்தும் வகையில் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

ஆதார் அட்டையில் பெயரை மாற்றுவது என்பது, துல்லியமாக என்ன மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதைப் பொறுத்து நடைமுறைகள் மாறும்.

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI), ஆதார் அட்டையில் பெயர் திருத்த நடைமுறைகளை புதுப்பித்துள்ளது. இதன்படி, சிறிய திருத்தங்கள், பதிவு தொடர்பான பிழைகள், திருமணம் அல்லது விவாகரத்தைத் தொடர்ந்து செய்யப்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் முழுமையான பெயர் மாற்றம் ஆகியவற்றுக்குத் தனித்தனி விதிமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஆரம்பப் பதிவின் போது தட்டச்சு அல்லது நிர்வாகம் சார்ந்த பிழையால் பெயர் தவறாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அதற்கென ஒரு தனி நடைமுறை பின்பற்றப்படும்.

பெரியவர்களைப் பொறுத்தவரை, 'இணைப்பு B' (Annexure B) படிவத்திலான உறுதிமொழிப் பத்திரத்துடன், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாளச் சான்று அல்லது உறவுமுறைச் சான்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

சிறுவர்கள் அல்லது குழந்தைகளைப் பொறுத்தவரை, பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர் 'இணைப்பு C' (Annexure C) படிவத்திலான உறுதிமொழிப் பத்திரத்தை, தொடர்புடைய அடையாள அல்லது உறவுமுறை ஆவணங்களுடன் சேர்த்துச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

ஆதார் வைத்திருப்பவர் பிற்காலத்தில் தனது பெயரை மாற்றிக்கொள்ள எடுக்கும் முடிவினால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லாமல், ஆரம்பகட்டத் தரவுப் பதிவுச் செயல்முறையின் போது ஏற்பட்ட பிழைகளுக்கு மட்டும் இந்த நடைமுறை பொருந்தும்.

உள்ளூர் மொழிப் பிழைகளுக்குத் தனி விதிமுறை

ஆதார் பதிவேட்டில் பெயர் ஆங்கிலத்தில் சரியாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தும், அது உள்ளூர் மொழியில் தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நேர்வுகளுக்கும் UIDAI பிரத்யேக வழிமுறைகளைச் சேர்த்துள்ளது.

இத்தகைய முரண்பாடுகள், திருத்தப்பட்ட பெயர் புதுப்பித்தல் நடைமுறையின் கீழ் கொண்டுவரப்படுகின்றன. இதன்மூலம், உள்ளூர் மொழிப் பிழையை முழுமையான அடையாள மாற்றமாகக் கருதாமல் திருத்திக்கொள்ள எளிமையாக அனுமதிக்கப்படும்.

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