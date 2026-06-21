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தினமணி கதிர்

சிரி... சிரி...

சர்வர்... பில்லுல ஏன் புதுசா சர்வீஸ் சார்ஜ் போட்டிருக்கீங்க?

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Updated On :21 ஜூன் 2026, 4:18 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'சர்வர்... பில்லுல ஏன் புதுசா சர்வீஸ் சார்ஜ் போட்டிருக்கீங்க?'

'பத்து முறை சட்னி, சாம்பார் வாங்கினீங்களே... அதுக்காகத்தான்!'

-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.

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'ராத்திரி அந்தப் பெண்ணோட பின்னாடி போய் செயினை பறிச்சுட்டு ஏன் விட்டுட்டு வந்துட்டே?'

'முன்னாடி பார்த்தப்பதான் அவ என் மனைவின்னு தெரிஞ்சுது!'

-எம்.பி.தினேஷ், கோவை.

'அந்த ஹோட்டலில் இட்லி தண்ணியா இருக்கே?'

'லிக்விட் இட்லியாம்!'

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'மன்னருக்கு காயம் ஏற்பட்டு விட்டதா, எப்படி?'

'மன்னருக்கு சாமரம் வீசச் சொன்னால் சாமரத்தையே வீசிவிட்டதாம் அந்தப் பெண்!'

-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.

'டைரக்டர் சார்... இப்போ எதுக்கு அண்டாவைத் தர்றீங்க?'

'நீதானேம்மா படத்துல பெரிய பாத்திரமா கேட்டீங்க!'

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'சர்வர்... இது காபியா? டீயா?'

'சும்மா சாப்பிடுங்க சார்... பேரை அப்புறம் வெச்சிக்கலாம்!'

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'பெட்ரோல் விலை உயர்ந்ததும் ஒருவிதத்தில் நல்லதுதான்!'

'என்ன தலைவரே சொல்றீங்க?'

' இனி ஒரு பயலும் என் கொடும்பாவியை எரிக்க மாட்டானுங்களே!'

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'டாக்டர் ரூமில் குழந்தை ஏன் கத்துனான்... ஊசி போட்டாரா?'

'குழந்தை கையில் இருந்த சாக்லெட்டை பிடுங்குனாராம்!'

-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.

'ஆபிஸ்ல உங்களை எல்லாரும் 'எஸ்சார்'னு ஏன் சொல்றாங்க?'

'என் பெயர் எஸ். சாரங்கன்!'

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'கால் கிலோ மிக்சர்ல இருபது கிராம் கம்மியா இருக்கே?'

'எடை போடும் போதே கை நீட்டி வாங்கிச் சாப்பிட்டா குறையாதா?'

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'பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்...'

'குக்கர் சோற்றுக்கு?'

'மூணு சத்தம் பதம்.'

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'பாதி வம்பில் ஏன் கோபமா கிளம்பிட்டா?'

'நான் சரியா ஊம் கொட்டிக் கேட்கலயாம்!'

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'உடனே பதில் சொல்லமுடியுமா... முடியாதா?'

'உடனே முடியாது. ஏன் முடியாது என்பதையும் லேட்டாதான் சொல்ல முடியும்!'

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'உங்க வீட்ல புதையல் இருக்குன்னு என் தாத்தா கனவில் வந்து சொன்னார்.'

'மறுபடியும் வந்தால் அதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டுச் சொல்லு...'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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'சாமியார் ஏன் ரொம்ப நேரமா மீசை, தாடியை தடவிக் கிட்டே இருக்காரு?'

'நல்லா ஒட்டியிருக்கான்னு செக் பண்றாரோ என்னவோ!'

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'உங்க கடையில முந்தில்லாம் இட்லி பஞ்சு மாதிரி இருக்குமே... இப்பெல்லாம் ஏன் கடினமா இருக்கு?'

'பஞ்சு மாதிரி இருந்தா சாம்பார்ல முக்கினதும் எல்லா சாம்பாரையும் உறிஞ்சிடுது, சார்!'

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'அரசியல்வாதியோட பையன்னு இவன் நிரூபிச்சிட்டான்...'

'எப்படி சார்?'

'ஒரு புதுமொழி சொல்லுடான்னு கேட்டா, 'பதவி உள்ளபோதே தேற்றிக் கொள்!'னு சொல்றான்!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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