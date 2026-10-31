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சிரி... சிரி...

பெண் பார்க்கப் போனீங்களே... ஸ்வீட், காரம் வச்சாங்களா?

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'பெண் பார்க்கப் போனீங்களே... ஸ்வீட், காரம் வச்சாங்களா?'

'காரம் வச்சாங்க. 'ஸ்வீட் எங்கே?'ன்னு கேட்டா, 'காபியில சர்க்கரை போட்டிருக்கிறோம்'கிறாங்க!'

-ஆர்.ஜெயலெட்சுமி, திருநெல்வேலி.

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'உங்களைத் தேடி நிறையப்பேர் வர்றாங்களே... உங்க நண்பர்களா?'

'அட! கடன் கொடுத்தவங்கய்யா!'

-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

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'எந்த வேலையைக் கொடுத்தாலும் எங்க ஹெட் கிளார்க் பிரிச்சு மேய்ஞ்சிடுவார், சார்!'

'மாடு மாதிரி உழைப்பார்னு சொல்லுவீங்களே... அவரா சார்?'

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'இதுல முப்பது மாத்திரை இருக்கு... வேளைக்கு ஒண்ணு வீதம் தினமும் மூணுவேளை சாப்பிட்டா பத்துநாள்ல சரியாப் போயிடும்...'

'மாத்திரைதானே டாக்டர்?'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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'இந்த கிளீனிக்ல ஏன் ரெண்டு டாக்டர் இருக்காங்க?'

'செகண்ட் ஒப்பினியன் வேணும்னா இங்கேயே வாங்கிக்கலாம்னுதான்!'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

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'ஏண்டா பத்து நாளா பள்ளிக்கூடம் வரலை?'

'நீங்க தானே சார் குளிக்காம பள்ளிக்கூடம் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க!'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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