கணினிகளுக்கு கூகுளின் ஜெமினி ஏ.ஐ.
விண்டோஸ் கணினிகளுக்காக கூகுளின் செயற்கை நுண்ணறிவுச் செயலியான ஜெமினி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
விண்டோஸ் கணினிகளுக்காக கூகுளின் செயற்கை நுண்ணறிவுச் செயலியான ஜெமினி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், கூகுளின் செயற்கை நுண்ணறிவு சேவைகளை நேரடியாகக் கணினிகளிலும், மடிக்கணினிகளிலும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். கணினிகளில் நாம் செய்யும் பணிகளுக்கு இடையூறு இல்லாமல் ஜெமினியைப் பயன்படுத்தி, நமது பணிகளை எளிதாகவும் வேகமாகவும் முடிக்கலாம். எப்படிக் கைப்பேசிகளில் ஜெமினி ஏ.ஐ. சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறோமோ, அதேபோல் தற்போது கணினியிலும் பயன்படுத்தலாம்.
இதற்காக ஜெமினி இணையப் பக்கத்துக்குச் சென்று, பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு, கீபோர்டில் அல்ட், ஸ்பேஸ் பொத்தான்களை ஒன்றாக அழுத்தி உடனடியாக ஜெமினியைப் பயன்படுத்தலாம்.
ஆவணத்தின் உண்மைகளைச் சரிபார்க்கவோ, புகைப்படத்தை உருவாக்கவோ ஜெமினி செயலியை உடனடியாகப் பயன்படுத்தலாம். பயனரின் ஜிமெயில் மற்றும் கூகுள் டிரைவிலிருந்து தொடர்புடைய தரவுகளைப் பெற்று தேவையான தகவல் சேர்க்கையை ஜெமினி செயலியே செய்யும்.
'நானோ பனானா' மூலம், பயனர்கள் படங்களை வடிவமைக்கவும், 'ஜெமினி ஓம்னி' மூலம் உயர்தர விடியோக்களை இயக்கவும் இந்த 'ஜெமினி டெக்ஸ்டார்' செயலி உதவும். பெரும்பாலான அலுவலகப் பயனர்கள் கணனியைப் பயன்படுத்துவதால், இந்தப் புதிய சேவை அவர்களைக் கவரும்.
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