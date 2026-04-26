பச்சைப் பட்டாணி மசாலா ஃப்ரை

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 1:04 am

தேவையான பொருள்கள்:

பச்சைப் பட்டாணி- 100 கிராம்

அரிசி மாவு , கடலை மாவு- தலா 4

தேக்கரண்டி

கரம் மசாலாத்துrள், மிளகாய்த் துrள்-தலா 1 தேக்கரண்டி

உப்பு, எண்ணெய் - தேவையான அளவு

செய்முறை:

பச்சைப் பட்டாணியை இரண்டு மணி நேரம் ஊறவிட்டு, குக்கரில் ஒரு விசில் வரும் வரை வேக வைக்கவும். பின்னர், பட்டாணியில் உள்ள தண்ணீரை வடிக்கவும். அகலமான பாத்திரத்தில், வேக வைத்த கடலையுடன் கடலை மாவு, அரிசி மாவு, மிளகாய்த் துrள், கரம் மசாலாத்துrள், உப்பு சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பட்டாணியைப் போட்டு பொரித்து எடுக்கவும்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

தொடர்புடையது

பயறு உப்புமா

சேப்பங்கிழங்கு போண்டா

வெண்டைக்காய் வெல்லுல்லி

பீட்ரூட் முறுக்கு

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
