பச்சைப் பட்டாணி மசாலா ஃப்ரை

தேவையான பொருள்கள்:
பச்சைப் பட்டாணி- 100 கிராம்
அரிசி மாவு , கடலை மாவு- தலா 4
தேக்கரண்டி
கரம் மசாலாத்துrள், மிளகாய்த் துrள்-தலா 1 தேக்கரண்டி
உப்பு, எண்ணெய் - தேவையான அளவு
செய்முறை:
பச்சைப் பட்டாணியை இரண்டு மணி நேரம் ஊறவிட்டு, குக்கரில் ஒரு விசில் வரும் வரை வேக வைக்கவும். பின்னர், பட்டாணியில் உள்ள தண்ணீரை வடிக்கவும். அகலமான பாத்திரத்தில், வேக வைத்த கடலையுடன் கடலை மாவு, அரிசி மாவு, மிளகாய்த் துrள், கரம் மசாலாத்துrள், உப்பு சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பட்டாணியைப் போட்டு பொரித்து எடுக்கவும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
