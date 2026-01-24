வேர்க்கடலைக் குழம்பு

மகளிர்மணி

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

தேவையான பொருள்கள்:

வேர்க்கடலை - அரை கிண்ணம் (ஊற வைத்து, வேக வைக்கவும்)

தேங்காய்த் துண்டுகள் - 2 (அரைக்கவும்)

கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, சீரகத்தூள் - தலா ஒரு தேக்கரண்டி

புளிக் கரைசல், பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் - தலா ஒரு மேஜை கரண்டி

மிளகாய்த்தூள் - ஒன்றரை தேக்கரண்டி

மஞ்சள்தூள் - கால் தேக்கரண்டி

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

எண்ணெய், உப்பு - தேவையான அளவு

செய்முறை:

ஒரு பாத்திரத்தில் புளிக் கரைசலை விட்டு, அரைத்த தேங்காய், மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு போட்டு, தேவையான தண்ணீர் விட்டுக் கொதிக்கவிடவும்.

வேக வைத்த வேர்க்கடலையைச் சேர்த்து, ஒரு கொதி வந்ததும் தீயைக் குறைத்து வைக்கவும். கடாயில் எண்ணெய் விட்டு, காய்ந்ததும் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, சீரகத்தூள், கறிவேப்பிலை போட்டு, பொரிந்ததும் நறுக்கிய வெங்காயத்தைச் சேர்த்து வதக்கவும். பொன்னிறமாக வந்ததும், கொதிக்கும் குழம்பில் கொட்டி இறக்கவும்.

வேர்க்கடலை

