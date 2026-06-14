அடுப்பறை அலப்பறை....

'என் மாமியாருக்கு வாய்க்கு ருசியா எல்லாம் சமைச்சுப் போட்டேன்... எதுவுமே சாப்பிடலை.'
'அப்புறம் என்ன செஞ்சே?'
'கடைசி வரைக்கும் பட்டினி போட்டேன்!'
-இந்து குமரப்பன்
'உங்க வீட்டில் எதுக்கு மூன்று வேலைக்காரிங்க?'
'வீட்டு வேலை செய்ய, சீரியல் கதை சொல்ல, சண்டை போடன்னு மூன்று பேர்...'
'இந்த வருஷம் மாம்பழம் நல்ல விளைச்சலாமே?'
' யார் இல்லைன்னா... அதுக்காக யாராவது இலவசமாகக் கொடுப்பாங்களா?'
'என்ன இது... டைனிங் டேபிளில் புகார் பெட்டி?'
'எங்க வீட்டில் சமையலில் என்ன குறைன்னாலும், நேரடியாகச் சொல்லக் கூடாது...'
'உன் சமையலை வாயில் வைக்கவே முடியலையே?'
'அப்படின்னா மிக்ஸியில் அடிச்சி ஜூஸா குடிங்களேன்...'
-அ.சுஹைல் ரஹ்மான்
'இந்த சமையல் சூப்பரா இருக்கே... என்னென்ன சேர்த்து செஞ்சீங்க?'
'மறந்துட்டேன். இருங்க... யூடியூப் பார்த்துச் சொல்றேன்.'
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