Dinamani
விஜய் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் கார்கே, ராகுல் காந்தி! தமிழக முதல்வராக விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு!தமிழகமெங்கிலும் தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம் - பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாட்டம்தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்!தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்: மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவின் பலம் 120-ஆக உயர்வு!ஆதரவு அளித்த விசிகவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா!ஆட்சியமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்! இபிஎஸ்
/
மகளிர்மணி

வீட்டுக் குறிப்புகள்

உணவுக்கு நறுமணம் ஊட்டுவதற்காக, கறிவேப்பிலையைச் சேர்ப்பார்கள்.

News image

கறிவேப்பிலை

Updated On :13 நிமிடங்கள் முன்பு

நெ . இராமகிருஷ்ணன்

உணவுக்கு நறுமணம் ஊட்டுவதற்காக, கறிவேப்பிலையைச் சேர்ப்பார்கள். இதை சுட்ட புளி, வறுத்த உப்பு, வறுத்த மிளகாய் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து துவையல் செய்யலாம். இதை உணவுடன் உட்கொண்டால், ருசியின்மை, வயிற்றோட்டம், பித்த வாந்தி, உணவு செரியாமை, பித்த நோய்கள் போன்றவை குணமாகும். குடலுக்கும் பலத்தை அளிக்கும்.

கருப்பு உளுந்தில் தோசை மாவைப் புளிக்க வைக்கும் பாக்டீரியா அதிகமாகவும், தோல் நீக்கிய வெள்ளை உளுந்தில் குறைவாகவும் உள்ளது. இதனால் மாவு புளிப்பதில் வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. எனவே, தோலோடுகூடிய உளுந்தையே ஊறவைத்து தோல் நீக்கிப் பயன்படுத்தினால் இட்லி பூ போன்று இருக்கும்.

அகத்திக் கீரையில் சுண்ணாம்புச் சத்து அதிகம் உள்ளது. இதனை அருந்தினால் குடல் புண், அரிப்பு, சொறி, சிரங்கு உள்ளிட்ட தோல் நோய்கள் குணமாகும். அகத்திக் கீரையை பச்சையாக மென்று சாற்றை உட்கொண்டால், தொண்டை நோய்கள் நீங்கும். உணவு செரிமானமாக அகத்திக் கீரை உதவும்.

அலர்ஜி உள்ளவர்கள் முலாம்பழம், ஆரஞ்சு சாப்பிடக்கூடாது. மூட்டு வலி உள்ளவர்கள் சப்போட்டா பழத்தைச் சாப்பிடக்கூடாது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஒரு ரூபாய்க்கு முழு சாப்பாடு

ஒரு ரூபாய்க்கு முழு சாப்பாடு

சாமானியர்களும் கர்நாடக இசையை அறிய ரீல்ஸ்கள்

சாமானியர்களும் கர்நாடக இசையை அறிய ரீல்ஸ்கள்

அரசுப் பேருந்து- மினி லாரி மோதல்: இருவா் காயம்

அரசுப் பேருந்து- மினி லாரி மோதல்: இருவா் காயம்

பேரவை அதிமுக குழு தலைவா் யாா்? ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சலசலப்பு!

பேரவை அதிமுக குழு தலைவா் யாா்? ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சலசலப்பு!

விடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!
வீடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மே 2026, 7:24 pm IST