'நாடகத்துல நடிக்கக் கூப்பிட்டாங்களே... ஏன் போகலை?'
'எனக்கு பகல் வேஷம் போடுறது பிடிக்காதும்மா!'
-இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.
'எல்லோரும் கோடைக்கு கொடைக்கானல் போவாங்க... நாம ஏன் குடும்பத்துடன் கொடைக்கானலில் இருந்து சென்னைக்குப் போறோம்?'
'ஒவ்வொரு கோடைக்கும் நம்ப வீடு நிரம்பிடுதே... அதான்!'
-நா.குழந்தைவேலு, மதுரை.
'குழந்தை பஸ் டிக்கெட்டை சாக்லெட் பேப்பரோட வெளியே போட்டுட்டான்னு ஏன் புலம்பறீங்க?'
'அடியே... அங்கே பாரு... செக்கிங் ஆளுங்க பஸ்ஸூல ஏறிட்டாங்க!'
-பி.என்.நரசிம்மமூர்த்தி, பல்லாவரம்.
