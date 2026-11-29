அசத்தும் ஆகாயத் தாமரை புடவை!
'ஆகாயத் தாமரை' என்பது நன்னீரில் வளரும் களைச் செடியாகும்.
'ஆகாயத் தாமரை' என்பது நன்னீரில் வளரும் களைச் செடியாகும். இது மிக வேகமாக வளர்ந்து, நீரின் மேற்பரப்பை முழுமையாக மூடி, சூரிய ஒளி உள்ளே செல்வதைத் தடுத்து, நீர்வாழ் சூழல் மண்டலத்தையே சிதைத்துவிடும். வெளிர் நீல நிறப் பூக்கள் 'ஆகாயத் தாமரை' படர் செடிகளில் பூக்கும்.
பல ஆண்டுகளாக 'வங்கத்தின் பேரழிவு' என்று அழைக்கப்பட்ட இந்தச் செடியைக் கொண்டு கவர்ச்சிகரமான புடவைகளைத் தயாரித்து வருகிறார் ஜாம்ஷெட்பூரைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி கௌரவ் ஆனந்த்.
தன்னுடைய பொறியாளர் பணியை நாற்பத்து ஆறாம் வயதில் உதறிவிட்டு, களைச் செடிகளிலிருந்து கைத்தறி ஆடைகளை உருவாக்கி வரும் இவர் தயாரிக்கும் 'ஆகாயத் தாமரை' புடவைகள் ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்கத்தில் 450 பெண்களின் வாழ்வாதாரமாக மாறியுள்ளன.
தொல்லை தரும் செடியிலிருந்து நார்களைப் பிரித்தெடுத்து, அதன் மூலம் தனித்துவமான புடவைகளை உருவாக்கும் முறையைக் கண்டறிந்த கெளரவ் ஆனந்த் கூறியது:
'டாடா ஸ்டீல் நிறுவனத்தில் பணியாற்றியபோது, ஆறுகளைச் சுத்தம் செய்யும் பணிகளின்போது ஆகாயத் தாமரை நீர்
நிலைகளில் பரவுவதால் ஏற்படும் பிரச்னைகளை அறிந்தேன். கங்கை, கோதாவரி, கிருஷ்ணா போன்ற ஆறுகளைத் தவிர, மற்ற பெரும்பாலான ஆறுகளில் இந்தச் செடிகள் உள்ளன.
2018-ஆம் ஆண்டில் கங்கை நதியைச் சுத்தம் செய்யும் 'நமாமி கங்கை' திட்டத்தில் பணிபுரிந்தேன். திட்டம் முடிந்ததும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆறுகளைச் சுத்தம் செய்யும் பணியைத் தொடங்கினேன்.
2022-ஆம் ஆண்டில், 16 ஆண்டுகால பெருநிறுவனப் பணியிலிருந்து விலகி, 'ஸ்வச்சதா புகாரே அறக்கட்டளையை' நிறுவினேன். இந்த முயற்சியைத் தொடங்குவதற்கு முன்பே, ஆகாயத் தாமரையைக் கொண்டு விளக்கு நிழல்கள், காகிதம், நோட்டுப் புத்தகங்கள், பாய்களைத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தேன்.
இந்த நேரத்தில் ஆகாயத் தாமரைச் செடிகளின் சதைப்பகுதியில் செல்லுலோஸ் இருப்பதையும், அதைச் சணலைப் போன்ற நூலாக மாற்ற முடியும் என்பதையும் கண்டறிந்தேன். நெசவாளர்களுடன் பேசி, செல்லுலோஸை பருத்திச் சேலைகளுடன் இணைக்கச் சொன்னேன். இந்த முழுச் செயல்முறை வெற்றி பெற பல வாரங்கள் முயற்சித்தோம்.
முதலில், தாவரத்தின் தண்டுகள் சேகரிக்கப்பட்டு, ஒரு வாரம் வெயிலில் உலர்த்தப்படுகின்றன. தண்டின் மென்மையான வெளிப்புறப் பகுதி காகிதம் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதே சமயம், அதன் சதைப்பகுதி நார் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. இந்த நாரிலிருந்து நூல் தயாரிக்கப்பட்டு, பின்னர் அதற்கு வண்ணம் பூசப்படுகிறது. அதன் பிறகு, நெசவாளர்கள் கைத்தறியில் சேலையை நெய்கிறார்கள். ஒரு சேலையை உருவாக்க மூன்று முதல் நான்கு நாள்கள் ஆகின்றன. இது அதிக உழைப்பு தேவைப்படும் பணி என்பதால், ஆகாயத் தாமரை நூல் மற்றும் பருத்தியை 25:75 என்ற விகிதத்தில் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு புடவை தயாரிக்க 25 கிலோ ஆகாயத் தாமரைச் செடிகள் தேவைப்படுகின்றன.
நடுத்தர வருமானம் கொண்டவர்களும் வாங்கும் வகையில், எங்கள் சேலைகளின் விலையை ரூ.2 ஆயிரம் முதல் ரூ.3,500-க்குள் நிர்ணயித்துள்ளோம்.
இந்த முயற்சி, நீர் மண்டலங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், பெண்களுக்கு அழகான ஆடைகளை வழங்குவதற்கும் உதவுவது மட்டுமின்றி, உள்ளூர் கிராமப்புறப் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் செய்கிறது.
இந்த முயற்சியின் மூலம் 450 கிராமப்புறப் பெண்கள் பயன் பெறுகிறார்கள். முன்பு எனக்குச் சம்பளம் கிடைத்தபோது, என்னால் என் குடும்பத்தை மட்டுமே கவனிக்க முடிந்தது. ஆனால் இன்று, பல குடும்பங்களுக்கு உதவ முடிகிறது'' என்கிறார் கெளரவ் ஆனந்த்.
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