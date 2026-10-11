தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல்
வெள்ளைப் பட்டாணியை ஆறு மணி நேரம் தண்ணீர் விட்டு ஊற வைத்து, பின்னர் நீரை வடிகட்டி உப்பு சேர்த்து குழையாமல் குக்கரில் அல்லது தனியாகப் பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணீர் விட்டு வேக வைத்து எடுக்க வேண்டும்.
தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல்
தேவையான பொருள்கள்:
வெள்ளைப் பட்டாணி- 100 கிராம்
சிறிய மாங்காய் -ஒன்று
மிளகாய் வற்றல் -ஐந்து
கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு -ஒரு தேக்கரண்டி
தேங்காய் -ஒரு சிறிய மூடி
உப்பு ,எண்ணெய் -தேவையான அளவு
செய்முறை:
வெள்ளைப் பட்டாணியை ஆறு மணி நேரம் தண்ணீர் விட்டு ஊற வைத்து, பின்னர் நீரை வடிகட்டி உப்பு சேர்த்து குழையாமல் குக்கரில் அல்லது தனியாகப் பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணீர் விட்டு வேக வைத்து எடுக்க வேண்டும்.
வாணலியில் எண்ணெய் விட்டு அடுப்பில் வைத்து காய்ந்ததும் கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு, மிளகாய் வற்றலைக் கிள்ளிப் போட்டு தாளித்தவுடன் வேகவைத்த பட்டாணியை சேர்க்க வேண்டும். தேங்காயைத் துருவி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மாங்காயையும் அதேபோல் மெலிதாக சீவிக் கொள்ள வேண்டும். இரண்டையும் வேக வைத்த பட்டாணிக் கலவையில் நன்றாகச் சேர்த்து சுருள, கிளறி கறிவேப்பிலையை விழுதாக அரைத்து அதை கலந்து கீழே இறக்க வேண்டும்.
ஆர் .ஜெயலெட்சுமி
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