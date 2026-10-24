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முருங்கைக்கீரை சூப் பிரிமிக்ஸ்

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்துப் பொருள்களையும் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும்.

முருங்கைக்கீரை சூப் பிரிமிக்ஸ்

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தேவையான பொருள்கள்:

முருங்கை இலைப் பொடி - 7 மேசைக் கரண்டி

பாசிப்பருப்புப் பொடி / வறுத்த கடலை மாவு - 4 மேசைக் கரண்டி

கார்ன் ஃப்ளார் (சோள மாவு) - 2 மேசைக் கரண்டி

வெங்காயத் தூள் - 4 தேக்கரண்டி

தக்காளிப் பொடி - இரண்டரை தேக்கரண்டி

பூண்டுத் தூள், மிளகுத் தூள் - ஒன்றரை தேக்கரண்டி

சீரகத் தூள் - ஒரு தேக்கரண்டி

கல் உப்பு -தேவையான அளவு

மஞ்சள் தூள், பெருங்காயம் - அரை கிராம்

செய்முறை:

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்துப் பொருள்களையும் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். கலவையில் ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும்.

தயாரித்த சூப் பிரிமிக்ஸை காற்றுப் புகாத டப்பாவில் அல்லது பையில் சேமிக்கவும். சூப் தயாரிக்க, 2 மேசைக்கரண்டி பிரிமிக்ஸை 200 - 250 மில்லி தண்ணீரில் சேர்த்துக் கலக்கவும். குறைந்த தீயில் 3-5 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து கிளறிக்கொண்டே சமைக்கவும். சூப் நன்கு கொதித்ததும் இறக்கிப் பரிமாறவும்.

சேமிப்புக் காலம்:

அறை வெப்பநிலையில்: 3-4 மாதங்கள்.

குளிர்சாதனப் பெட்டியில்: 5-6 மாதங்கள்.

குறிப்பு: சேமிப்புக் காலம் ஈரப்பதம், தயாரிக்கும் முறை மற்றும் சேமிக்கும் முறையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

-சுனிதா விஸ்வநாத்

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