பேபிகார்ன் சோளம், வேர்க்கடலை சுண்டல்
சோளத்தை உதிர்க்கவும். வேர்க்கடலையை 3 மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். பேபிகார்னை பொடியாக நறுக்கவும்.
தேவையான பொருள்கள்:
சோளம் - 2
கறிவேப்பிலை, வேர்க்கடலை,
பேபிகார்ன் -தலா 100 கிராம்
மிளகாய்த் தூள் -அரை தேக்கரண்டி
பெருங்காயத் தூள், உப்பு - சிறிதளவு
தேங்காய்த் துருவல் - 2 தேக்கரண்டி
தாளிக்க: எண்ணெய்
கடுகு - 1 மேசைக்கரண்டி
செய்முறை:
சோளத்தை உதிர்க்கவும். வேர்க்கடலையை 3 மணி நேரம் ஊற வைக்கவும். பேபிகார்னை பொடியாக நறுக்கவும். சோளம், வேர்க்கடலையைத் தனித்தனியே உப்பு போட்டு குக்கரில் வேகவிட்டு இறக்கவும். வாணலியில் எண்ணெய், கடுகு, கறிவேப்பிலை தாளித்து கட் செய்த பேபிகார்ன், வேகவைத்த சோளம், வேர்க்கடலை, மிளகாய்த் தூள், பெருங்காயத் தூள், தேங்காய்த் துருவல் போட்டு கிளறி இறக்கவும்.
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