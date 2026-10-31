'கிங்' படத்தின் போஸ்டர்
டிசம்பர் 24-இல் வெளியாகவுள்ள ஷாருக்கான் நடித்துள்ள 'கிங்' படத்தின் புதிய போஸ்டர் 'கொலையாளி அல்ல; நான் காதலன்!' என்ற கவனம் ஈர்க்கும் வாசகத்துடன் வெளியாகியிருக்கிறது.
டிசம்பர் 24-இல் வெளியாகவுள்ள ஷாருக்கான் நடித்துள்ள 'கிங்' படத்தின் புதிய போஸ்டர் 'கொலையாளி அல்ல; நான் காதலன்!' என்ற கவனம் ஈர்க்கும் வாசகத்துடன் வெளியாகியிருக்கிறது.
ஆக்ஷன், தீவிரம், சிறிதளவு காதல் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்திருப்பதுடன், உதடுகளுக்கு இடையே ஒரு ரோஜாப்பூவையும், கண்களில் கனல் கக்கும் தீப்பொறியையும், கைகளில் துப்பாக்கியையும் ஏந்தியபடி தோன்றும் ஷாருக்கானின் பிரமிக்க வைக்கும் தோற்றம், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்திருக்கிறது. அத்துடன், ஆக்ஷன் திரில்லர் என்டர்டெய்னராக உருவாகியிருக்கும் இந்தத் திரைப்படத்தில் அவரது மூர்க்கமான அவதாரத்தையும் போஸ்டர் பிரதிபலிப்பதால் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்திருக்கிறார்கள்.
இயக்குநர் சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில் சுஹானா கான், அபிஷேக் பச்சன், தீபிகா படுகோனே, அனில் கபூர், ராணி முகர்ஜி, ஜாக்கி ஷெராஃப் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். கரீனா கபூர் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்திருக்கிறார். சச்சித் பாலோஸ் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்க, அனிருத் மற்றும் சச்சின் - ஜிகர் ஆகியோர் இணைந்து இசையமைத்திருக்கிறார்கள்.
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