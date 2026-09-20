எனர்ஜி லட்டு
அடிகனமான வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, சூடானதும், கேழ்வரகு மாவைப் போட்டு, நன்கு வாசனை வரும் வரை, பொன்னிறமாக வறுக்கவும்.
தேவையான பொருள்கள்:
கேழ்வரகு மாவு, பேரீச்சை,
வேர்க்கடலை, உலர் திராட்சை -
தலா 1 கிண்ணம்
ஏலக்காய் - 6
பட்டை - 1 இஞ்ச் அளவு
செய்முறை:
அடிகனமான வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, சூடானதும், கேழ்வரகு மாவைப் போட்டு, நன்கு வாசனை வரும் வரை, பொன்னிறமாக வறுக்கவும். தொடர்ந்து, கிளறிக் கொண்டே இருந்தால், அடி பிடிக்காமல், ஒரே சீராக வறுபடும். வறுத்த மாவை, வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி, ஆற வைக்கவும். பேரீச்சம்பழத்தை, விதை நீக்கி, வைத்துக் கொள்ளவும்.
வேர்க்கடலையை இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து, காலையில் நீரை வடித்துவிட்டு, வெறும் வாணலியில், லேசாக வறுத்துக் கொள்ளவும். மிக்சியில், பேரீட்சை துண்டுகள், உலர் திராட்சை, பட்டை, வேர்க்கடலை, ஏலக்காய் விதைகளைப் போட்டு, நன்கு அரைத்து, இதில், வறுத்து, ஆறிய கேழ்வரகு மாவையும் போட்டு, நன்கு அரைத்து, இந்தக் கலவையை, சிறு உருண்டைகளாகப் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.
இந்த அளவில், 18 - 20 எனர்ஜி லட்டுகள் கிடைக்கும். தேர்வு சமயத்தில் குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்தால், சக்தியைத் தரும்.
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