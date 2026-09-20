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பிரெட் ஆனியன் பொடிமாஸ்

பிரெட்டை நீங்கள் விரும்பும் வடிவில் துண்டுகளாக்கிக் கொள்ளவும். பச்சைமிளகாயைக் கீறிக் கொள்ளவும்.

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தேவையானவை:

பிரெட் துண்டுகள் - 10

நீளமாக நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் - 2

பச்சை மிளகாய் - 3

துண்டுகளாக்கிய இஞ்சி - ஒரு தேக்

கரண்டி மஞ்சள் தூள் - கால் தேக்கரண்டி

எலுமிச்சைச் சாறு, மிளகாய்த் தூள் - தலா அரை தேக்கரண்டி

உப்பு,  கொத்துமல்லித் தழை - சிறிதளவு

தாளிக்க:

கடலைப்பருப்பு,  எண்ணெய் - தலா ஒரு தேக்கரண்டி

கடுகு,  உளுந்து -தலா அரை தேக்கரண்டி

சீரகம் - கால் தேக்கரண்டி

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

செய்முறை:

பிரெட்டை நீங்கள் விரும்பும் வடிவில் துண்டுகளாக்கிக் கொள்ளவும். பச்சைமிளகாயைக் கீறிக் கொள்ளவும். அடுப்பில் வாணலியை வைத்துத் தாளிக்கக் கொடுத்துள்ள பொருள்களைச் சேர்த்துத் தாளிக்கவும்.

இத்துடன் வெங்காயம் சேர்த்து நிறம் மாற வதக்கவும். பிறகு பச்சைமிளகாய், இஞ்சி சேர்த்து சிறிது வதக்கி, மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு சேர்த்துக் கிளறி, பிரெட் துண்டுகள் சேர்த்துக் கிளறவும். இறுதியாக எலுமிச்சைச்சாறு ஊற்றிக் கிளறி, கொத்துமல்லித்தழை தூவிப் பரிமாறவும்.

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