Dinamani
நீர்வளத் துறை செயலர் மாற்றம் தேர்தல் தடைநீக்கக் கோரி சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் மனுகாவிரி விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக அவசர மனு இரு முதல்வர்களும் சுமூகமாகப் பேசி தீர்க்க வேண்டும்: பிரேமலதாகபினி அணையில் இருந்து 10,000 கனஅடி நீர் திறப்பு நாட்டின் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அபார வளர்ச்சி கண்டுள்ளது: பிரதமர் மோடிஜூலையில் 1.06 கோடி பேர் சென்னை மெட்ரோவில் பயணம்! 20% கட்டணத் தள்ளுபடி பற்றி தெரியுமா?தமிழகத்துக்கான வரிப் பகிர்வுத் தொகை ரூ. 4,466 கோடி விடுவித்த மத்திய அரசு! குவைத் மீது தொடரும் ஈரானின் தாக்குதல்! அரசுக் கட்டமைப்புகள் சேதம்! தமிழகத்துக்கான வரிப் பகிர்வுத் தொகை ரூ. 4,466 கோடி விடுவித்த மத்திய அரசு!
/
சிறுவர்மணி

பூக்களிலே நான்கு வகை!

இயற்கையின் மிக அழகான படைப்புகளில் பூக்கள் முதன்மையானவை. அவை தங்கள் நிறம், மணம், வடிவம் மற்றும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

News image
Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 9:57 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இயற்கையின் மிக அழகான படைப்புகளில் பூக்கள் முதன்மையானவை. அவை தங்கள் நிறம், மணம், வடிவம் மற்றும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

தமிழ் கலாசாரத்தில் பூக்கள் வழிபாட்டுக்கும், அலங்காரத்துக்கும், மருத்துவத்துக்கும் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

பூக்களின் சில முக்கிய வகைகள்

Story image

மணம் மிக்கவை: மல்லிகை, முல்லை, ஜாதிமல்லி, செண்பகம், அடுக்கு மல்லி.

வழிபாட்டுக்குரியவை: தாமரை, அரளி, செம்பருத்தி, தும்பை, நந்தியாவட்டை.

அலங்கார வகைகள்: ரோஜா, கார்னேஷன், ஆர்க்கிட், டூலிப்ஸ், சாமந்தி.

மருத்துவக் குணம் கொண்டவை: ரோஜா (குல்கந்து), செம்பருத்தி (முடிவளர்ச்சி), வாழைப்பூ (பெண்களுக்கான ஆரோக்கியம்).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

‘வந்தே மாதரம்’ அவமதிப்பை குற்றமாக்கும் மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றம்- எதிா்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு

‘வந்தே மாதரம்’ அவமதிப்பை குற்றமாக்கும் மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றம்- எதிா்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு

கணவருக்கு விடியோ கால் செய்தபடியே பெண் தற்கொலை

கணவருக்கு விடியோ கால் செய்தபடியே பெண் தற்கொலை

பலதார மணம் செய்தால் அரசு நலத் திட்ட உதவிகளைப் பெற முடியாது: அஸ்ஸாம் அரசின் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

பலதார மணம் செய்தால் அரசு நலத் திட்ட உதவிகளைப் பெற முடியாது: அஸ்ஸாம் அரசின் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

ஆற்றுப்படுகையில் மணம் அள்ளிய 3 மாட்டு வண்டிகள் பறிமுதல்

ஆற்றுப்படுகையில் மணம் அள்ளிய 3 மாட்டு வண்டிகள் பறிமுதல்

விடியோக்கள்

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

மேகதாது விவகாரத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

மேகதாது விவகாரத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்