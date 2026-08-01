பூக்களிலே நான்கு வகை!

இயற்கையின் மிக அழகான படைப்புகளில் பூக்கள் முதன்மையானவை. அவை தங்கள் நிறம், மணம், வடிவம் மற்றும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.
தமிழ் கலாசாரத்தில் பூக்கள் வழிபாட்டுக்கும், அலங்காரத்துக்கும், மருத்துவத்துக்கும் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
பூக்களின் சில முக்கிய வகைகள்
மணம் மிக்கவை: மல்லிகை, முல்லை, ஜாதிமல்லி, செண்பகம், அடுக்கு மல்லி.
வழிபாட்டுக்குரியவை: தாமரை, அரளி, செம்பருத்தி, தும்பை, நந்தியாவட்டை.
அலங்கார வகைகள்: ரோஜா, கார்னேஷன், ஆர்க்கிட், டூலிப்ஸ், சாமந்தி.
மருத்துவக் குணம் கொண்டவை: ரோஜா (குல்கந்து), செம்பருத்தி (முடிவளர்ச்சி), வாழைப்பூ (பெண்களுக்கான ஆரோக்கியம்).
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