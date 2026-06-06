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சிறுவர்மணி

தெரியுமா?

சாகு' என்றால், பண்டம். அதாவது விளைபொருள். படி' என்றால் செய்தல். விளையும் பயிரை உற்பத்தி செய்வது சாகுபடி' ஆகும்.

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Updated On :7 ஜூன் 2026, 12:01 am IST

நெ . இராமகிருஷ்ணன்

சாகு' என்றால், பண்டம். அதாவது விளைபொருள். படி' என்றால் செய்தல். விளையும் பயிரை உற்பத்தி செய்வது சாகுபடி' ஆகும்.

அத்தி மரம் மட்டுமல்ல; அரச மரம், ஆலமரத்திலும் கூட பூக்களைக் காண இயலாது. அதாவது நம் பார்வைக்குப் புலப்படாது.

சிரியா நாட்டின் தலைநகரமாக கடந்த 4,500 ஆண்டுகளாக டமாஸ்கஸ் இருந்து வருகிறது.

காத்திரம்' என்றால் உடல். திடம்' என்றால் உறுதி. உறுதியான உடல்' என்ற பொருளிலேயே திடகாத்திரம்' என்ற தொடர் கையாளப்படுகிறது.

தந்தம்' என்றாலே யானைகள்தான் நினைவுகள் வரும். இருப்பினும், நீரில் வாழும் சீல் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வால்ரஸ்' போன்ற உயிரினத்துக்கும் தந்தம் உண்டு.

இரவில் உறங்குவது இன்துயில்'. அது மிகை நேரமாக இருந்தால், நீள்துயில். பாதி உறக்கமும், பாதி விழிப்புமாக இருந்தால், அது அறிதுயில். பிற்பகல் உணவு முடிந்து சற்றே கண் அயர்வது சிறுதுயில்'.

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