இளமை இனிதாக...

சாரண சிறுவர் இயக்கம் சேர்தல்
சிறார் நமக்குச் சிறந்த ஒன்றே!
காரணம் அறிந்தால் களிப்பும் கொள்வீர்!
கருத்தாய்ச் சங்கம் சேர்ந்தும் விடுவீர்!
-
உடலில் வலிமை வனப்பு வளரும்
உள்ள ஊக்கம் உயர்ந்தே ஒளிரும்!
திடமாய் மனதும் தினமும் திகழும்
திறமை பலவும் தன்னால் தோன்றும்!
-
நாட்டின் மீதும் பற்றை ஊட்டும்
நல்ல ஒழுக்கப் பாதை காட்டும்!
வீட்டுப் பணியில் விருப்பம் வளர்க்கும்!
வளரும் பருவம் இளமையும் இனிக்கும்!
-
அனைவரும் சோதரர் என்றே நினைப்போம்
எவர்க்கும் உதவிகள் என்றும் செய்வோம்!
வினைகள் யாவிலும் நேரம் பழகுவோம்!
விலங்குகள் இடத்தும் அன்பைக் காட்டுவோம்!
-
சான்றோர் போற்றிய சிக்கனச் சிறப்பும்
சீருடை வழியில் சமத்துவ உணர்வும்
ஆன்றோர் தூய்மை யாவும் வளர்த்து
ஓர்நாள் உனையும் ஆக்கும் தலைவனாய்!
எஸ்.ஆர்.ஜி. சுந்தரம், மூவரசன்பேட்டை.
