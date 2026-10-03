சாகச சிறுமி!
வாகனப் பந்தயங்களில் கலந்துகொண்டு புகழ்பெற வேண்டும் என்பது எனது அப்பா தாஜுதீனின் கனவு.
'வாகனப் பந்தயங்களில் கலந்துகொண்டு புகழ்பெற வேண்டும் என்பது எனது அப்பா தாஜுதீனின் கனவு. அது நிறைவேறவில்லை. ஆனால், அந்தக் கனவை நான் நனவாக்கினேன். அப்பா தந்த உற்சாகத்தில் அனைத்துத் தர இரண்டு, மூன்று, நான்கு சக்கர வாகனங்கள், கனரக லாரிகள், ஜே.சி.பி., டிப்பர்கள், புல்டோசர்கள், ரோடு ரோலர்கள், கிரேன்களை ஓட்டுவேன். சிறிய விமானத்தையும்கூட ஓட்டுவேன்' என்கிறார் மைசூரைச் சேர்ந்த பிளஸ் ஒன் மாணவியான ரிஃபா தஸ்கீன்.
அவர் கூறியது:
'எனது அப்பா தாஜுதீன் வாகனப் பந்தய வீரர். தற்போது உணவகத்தை நடத்தி வருகிறார். அம்மா ஃபாத்திமா, தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியை. மூத்த சகோதரிக்குத் திருமணமாகிவிட்டது.
மூன்று வயதிலேயே, பிரத்யேகமாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட காரை ஓட்டினேன். தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தேன். ஐந்து வயதில், மைசூரிலிருந்து பெங்களூரு வரை துல்லியத்துடன் காரை ஓட்டிச் சென்றேன். அரசு அனுமதியைப் பெற்று சிறுவயதிலேயே வாகனங்களை ஓட்டினேன்.
2017-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 5-ஆம் தேதியன்று, திலக் நகரில் உள்ள ஈத்கா மைதானத்தில் லாரி உள்பட பலவகை வாகனங்களை ஓட்டி, சாதனை படைத்தேன். அதற்கடுத்த ஆண்டு தசரா விழாவில் தலைமை விருந்தினராகக் கலந்துகொள்ள அழைக்கப்பட்டேன். எதிர்காலத்தில் ஐ.ஏ.எஸ். அல்லது ஐ.பி.எஸ். அலுவலராக வேண்டும் என்ற கனவும் இருக்கிறது' என்கிறார் ரிஃபா தஸ்கீன்.
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