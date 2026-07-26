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ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

சின்னதிரையில் ரம்யா கிருஷ்ணன்!

விஜய் டி.வி.யில் ஒளிபரப்பாகத் தொடங்கியிருக்கும் 'செகண்ட் லவ்' நிகழ்ச்சியின் முழுப்படப்பிடிப்பும் முடிவடைந்துவிட்டது.

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Updated On :26 ஜூலை 2026, 4:04 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஜய் டி.வி.யில் ஒளிபரப்பாகத் தொடங்கியிருக்கும் 'செகண்ட் லவ்' நிகழ்ச்சியின் முழுப்படப்பிடிப்பும் முடிவடைந்துவிட்டது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியைத் தயாரிக்கும் நிறுவனமே இந்த நிகழ்ச்சியையும் தயாரிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் வார இறுதிகளில் தொகுத்து வழங்க, நடிகை ஸ்ருதிகாவும் ஒரு தொகுப்பாளராக தினமும் வருகிறார். இந்த நிலையில், இந்நிகழ்ச்சியின் படப்பிடிப்பு மும்பையில் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

டி.வி. ரியாலிட்டி ஷோக்கள் ஷூட்டிங் செய்ய சென்னையில் இல்லாத வசதி வாய்ப்புகளா?

பூந்தமல்லியில் இருக்கும் வேல்ஸ் ஃபிலிம் சிட்டியில் எல்லா வசதிகளும் இருக்கின்றன.

இப்படியிருக்க, 'செகண்ட் லவ்' நிகழ்ச்சியின் ஷூட்டிங்கை மும்பையில் நடத்தியதற்குக் காரணம், தேவையற்ற சலசலப்புகள் உருவாகி ஷூட்டிங் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதுதானாம்.

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