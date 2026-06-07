வட சென்னை களத்தில் ஆல் பாஸ்!

ஒன்ஸ் ஸ்டெப் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம் ஆல் பாஸ்'. துஷ்யந்த், ஜனனி, ஜெயப்பிரகாஷ், செந்திகுமாரி, சுப்பிரமணிய சிவா, வினோதினி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். ஒளிப்பதிவாளராக தில்ராஜு பணியாற்றுகிறார். ஜேம்ஸ் வசந்தன் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்கிறார். இந்தப் படத்தின் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி இயக்குகிறார் மைதீன்.
படம் பற்றி அவர் பேசும் போது, இந்தத் திரைப்படம் ஃபேமிலி சென்டிமென்ட் கலந்த கதை கொண்டது. வடசென்னை என்றாலே, இது வரைக்கும் அடிதடி, வெட்டு, குத்து, ரத்தம், பகை, கொலை என்றே தமிழ் சினிமாவில் காட்டி வந்திருக்கிறார்கள். முதல் முறையாக இது எதுவுமே இல்லாத வடசென்னை மக்களின் எதார்த்த வாழ்வியலைப் பேசும் படமாக இதை உருவாக்கி இருக்கிறோம்.
அவர்களின் எதார்த்த வாழ்க்கையை இதுவரை எந்தப் படமும் காட்டியதில்லை. அதை முதன் முறையாக திரைக்கதையில் எழுதியிருக்கிறேன். கடலும் கடல் சார்ந்த வாழ்க்கையைப் படம் பிடிப்பதில் பெரும் சவால்கள் இருந்தன. அதைச் சரியாகத் திட்டமிட்டு முடித்துள்ளோம். வடசென்னையை மையமாக வைத்து இந்தக் கதை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால், 45 நாள்கள் முழுப் படப்பிடிப்பையும் வடசென்னை, அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலேயே நடத்தி இருக்கிறோம்.
படப்பிடிப்பு முழுவதும் நிறைவு பெற்ற நிலையில் படத்தின் இறுதிக்கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் படத்தின் இசையும், ட்ரெய்லரும் வெளியாகவுள்ளது' என்றார்.
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