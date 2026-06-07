Dinamani
வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலை ரூ. 29 அதிகரிப்பு! இந்தியா மிக முக்கியமான நட்பு நாடு: நேபாளம்மாணவர்களுக்கு மோடி அரசு துரோகம் இழைப்பு! - காங்கிரஸ்மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் மேற்கு வங்கத்தில் ரயில்வே திட்டங்கள் முடக்கம்: மத்திய அரசுயு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன் நார்வே செஸ் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா வாழ்த்துகுவைத், பஹ்ரைனில் ஈரான் தாக்குதல் - கத்தார், எகிப்து கண்டனம்தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் மாபெரும் போராட்டம்! சோனம் வாங்சுக் பங்கேற்பு!பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுப்பு! ரஷியாவின் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரைத் தாக்கிய உக்ரைன்!
/
ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

வட சென்னை களத்தில் ஆல் பாஸ்!

ஒன்ஸ் ஸ்டெப் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம் ஆல் பாஸ்'. துஷ்யந்த், ஜனனி, ஜெயப்பிரகாஷ், செந்திகுமாரி, சுப்பிரமணிய சிவா, வினோதினி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

News image
Updated On :7 ஜூன் 2026, 4:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒன்ஸ் ஸ்டெப் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம் ஆல் பாஸ்'. துஷ்யந்த், ஜனனி, ஜெயப்பிரகாஷ், செந்திகுமாரி, சுப்பிரமணிய சிவா, வினோதினி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். ஒளிப்பதிவாளராக தில்ராஜு பணியாற்றுகிறார். ஜேம்ஸ் வசந்தன் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்கிறார். இந்தப் படத்தின் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி இயக்குகிறார் மைதீன்.

படம் பற்றி அவர் பேசும் போது, இந்தத் திரைப்படம் ஃபேமிலி சென்டிமென்ட் கலந்த கதை கொண்டது. வடசென்னை என்றாலே, இது வரைக்கும் அடிதடி, வெட்டு, குத்து, ரத்தம், பகை, கொலை என்றே தமிழ் சினிமாவில் காட்டி வந்திருக்கிறார்கள். முதல் முறையாக இது எதுவுமே இல்லாத வடசென்னை மக்களின் எதார்த்த வாழ்வியலைப் பேசும் படமாக இதை உருவாக்கி இருக்கிறோம்.

அவர்களின் எதார்த்த வாழ்க்கையை இதுவரை எந்தப் படமும் காட்டியதில்லை. அதை முதன் முறையாக திரைக்கதையில் எழுதியிருக்கிறேன். கடலும் கடல் சார்ந்த வாழ்க்கையைப் படம் பிடிப்பதில் பெரும் சவால்கள் இருந்தன. அதைச் சரியாகத் திட்டமிட்டு முடித்துள்ளோம். வடசென்னையை மையமாக வைத்து இந்தக் கதை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால், 45 நாள்கள் முழுப் படப்பிடிப்பையும் வடசென்னை, அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலேயே நடத்தி இருக்கிறோம்.

படப்பிடிப்பு முழுவதும் நிறைவு பெற்ற நிலையில் படத்தின் இறுதிக்கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் படத்தின் இசையும், ட்ரெய்லரும் வெளியாகவுள்ளது' என்றார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பேசாத அன்பின் நிழல்! காளையைச் சுற்றிய கதை வட மஞ்சுவிரட்டு!

பேசாத அன்பின் நிழல்! காளையைச் சுற்றிய கதை வட மஞ்சுவிரட்டு!

இளையராஜா இசையில்... மாரி செல்வராஜ் படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

இளையராஜா இசையில்... மாரி செல்வராஜ் படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

ஏஜிஎஸ் உடன் இணைந்த சந்தானம்..! புதிய படம் அறிவிப்பு!

ஏஜிஎஸ் உடன் இணைந்த சந்தானம்..! புதிய படம் அறிவிப்பு!

கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் விஜய்! விடியோவை பகிர்ந்த வெங்கட் பிரபு!

கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் விஜய்! விடியோவை பகிர்ந்த வெங்கட் பிரபு!

விடியோக்கள்

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!