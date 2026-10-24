கானா இசையின் கலைமுகம்
இசை என்பது வெறும் ஒலிகளின் சங்கமம் அல்ல; அது மனிதர்களின் உணர்வுகளைத் தழுவி, உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உறைந்து கிடக்கும் நினைவுகளை உயிர்ப்பிக்கும் அற்புதமான கலை.
தேவா
இசை என்பது வெறும் ஒலிகளின் சங்கமம் அல்ல; அது மனிதர்களின் உணர்வுகளைத் தழுவி, உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உறைந்து கிடக்கும் நினைவுகளை உயிர்ப்பிக்கும் அற்புதமான கலை. ஒரு பாடல் மகிழ்ச்சியைத் தரலாம். ஒரு பாடல் கண்ணீரை வரவழைக்கலாம். இன்னொரு பாடல் வாழ்க்கையின் மீதான நம்பிக்கையை விதைக்கலாம். இத்தகைய உணர்வுகளுக்கு இசைவடிவம் கொடுத்து, தமிழ்த் திரையிசை உலகில் தனக்கென ஓர் அழியாத இடத்தைப் பிடித்தவர் 'தேனிசைத் தென்றல்' தேவா.
எளிய மெட்டுகளால் மக்களின் மனங்களை வென்ற இவர், தனது இசைப் பயணத்தில் பல்வேறு சவால்களைக் கடந்து சாதனை படைத்தவர். அவருடைய வாழ்க்கைப் பாதைகள் உழைப்பு, விடாமுயற்சி, திறமை, தன்னம்பிக்கை ஆகியவற்றின் சங்கமமாக விளங்குகின்றன.
தேவாவின் முழுப்பெயர் தேவநேசன். இசை ஆர்வம் நிறைந்த குடும்பப் பின்னணியில் வளர்ந்த அவருக்குச் சிறுவயதிலிருந்தே இசையின் மீது ஈர்ப்பு இருந்தது. முறையான இசைப் பயிற்சியும், இசையின் நுட்பங்களை அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வமும் அவருடைய கலைப்பயணத்துக்கு அடித்தளமாக அமைந்தன. இசை என்பது சில நிமிடங்களில் உருவாகிவிடும் படைப்பு அல்ல; அதன் பின்னால் நீண்ட பயிற்சியும், ஆழமான சிந்தனையும், எண்ணற்ற முயற்சிகளும் உள்ளன என்பதைத் தனது வாழ்க்கையின் மூலம் அவர் உணர்த்தினார்.
கலைஞனின் தொடக்கக் காலம் பெரும்பாலும் சவால்களால் நிறைந்திருக்கும். திறமை இருந்தாலும் வாய்ப்புகள் உடனடியாகக் கிடைத்துவிடுவதில்லை. தனது இசைத் திறமையை நிரூபிப்பதற்கான வாய்ப்புகளைத் தேடி, பல்வேறு அனுபவங்களின் வழியாகத் தேவா தனது பயணத்தைத் தொடர்ந்தார். அந்தப் பயணத்தில் பெற்ற அனுபவங்களே பின்னாளில் அவருடைய இசைக்கு வலிமையான அடித்தளமாக அமைந்தன.
தமிழ்த் திரையுலகில் இசையமைப்பாளராகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக்கொள்வது எளிதான காரியமல்ல. ஏற்கெனவே புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர்கள் கோலோச்சிய காலத்தில், தனித்துவமான இசைமொழியுடன் மக்களைச் சென்றடைய வேண்டிய சவால் தேவாவுக்கும் இருந்தது. இந்தச் சவாலை அவர் தனது திறமையாலும் உழைப்பாலும் எதிர்கொண்டார்.
1980-களின் இறுதிப் பகுதியில் தமிழ்த் திரையிசையில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான தேவா, தொடர்ந்து பல திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து, தனது பயணத்தை விரிவுபடுத்தினார். காலப்போக்கில் காதல், குடும்பம், நகைச்சுவை, கிராமிய வாழ்க்கை, நகர்ப்புற இளைய தலைமுறையின் உணர்வுகள் எனப் பல்வேறு களங்களுக்கும் ஏற்ற இசையை வழங்கினார். அவருடைய இசையின் முக்கியமான சிறப்பு, எளிமையான மெட்டுகளையும், மக்களின் அன்றாட உணர்வுகளையும் இணைத்ததுதான். ஒரு பாடலைக் கேட்கும்போது அதன் இசை உடனடியாக மனத்தில் பதிய வேண்டும்; மீண்டும் மீண்டும் பாடத் தூண்ட வேண்டும். இந்த இயல்பைத் தனது பல பாடல்களில் தேவா வெளிப்படுத்தினார்.
தேவாவின் இசைப் பயணத்தில் 1990-கள் குறிப்பிடத்தக்க காலமாக அமைந்தன. குறிப்பாக, இயக்குநர் சரணுடன் இணைந்து பணியாற்றிய 'காதல் மன்னன்', 'அமர்க்களம்' போன்ற திரைப்படங்களின் பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன. அஜித் நடித்த 'ஆசை', 'வாலி' உள்ளிட்ட திரைப்படங்களிலும் தேவாவின் இசை கவனம் பெற்றது. காதலின் இனிமை, இளமையின் துடிப்பு, பிரிவின் வலி, மகிழ்ச்சியின் உற்சாகம் எனப் பல உணர்வுகளைத் தனது மெட்டுகளில் வெளிப்படுத்தினார்.
தேவாவின் இசையில் கிராமிய இசையின் மணமும், மேற்கத்திய இசையின் தாக்கமும் திரைப்படச் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் இணைந்திருப்பதைக் காணலாம். கானா பாடல்களைத் தமிழ்த் திரையிசையில் பிரபலப்படுத்திய இசையமைப்பாளர்களில் அவருக்கு முக்கியமான இடமுண்டு. குறிப்பாக, சென்னை நகரின் தெருக்களில் ஒலித்த மக்களின் பேச்சுமொழியையும் வாழ்க்கைத் துடிப்பையும் இசையாக்கியதில் அவருடைய பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது.
அவரது இசையில் உருவான 'கொட்டும் மழைக்காலம்', 'மெட்டொன்று கேட்டேன்' போன்ற பாடல்கள் ரசிகர்களின் நினைவுகளில் நிலைத்திருக்கின்றன. திரைப்படத்தின் காட்சிக்கும் கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகளுக்கும் ஏற்ப இசையை அமைப்பதில் அவர் காட்டிய திறமை, அவரை மக்களிடம் நெருக்கமாகக் கொண்டு சென்றது. ஓர் இசையமைப்பாளரின் வெற்றி அவர் உருவாக்கும் பாடல்களின் எண்ணிக்கையால் மட்டும் அளவிடப்படுவதில்லை. அந்தப் பாடல்கள் எத்தனை தலைமுறைகளின் நினைவுகளில் வாழ்கின்றன என்பதிலும்தான் அதன் உண்மையான வெற்றி அடங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், தேவாவின் பல பாடல்கள் இன்றும் ரசிக்கப்படுகின்றன.
தேவாவின் இசைப் பயணத்தில் தனித்துவமான அடையாளமாக விளங்குவது கானா இசை. நகர்ப்புற உழைக்கும் மக்களின் வாழ்க்கை, அவர்களின் பேச்சுமொழி, மகிழ்ச்சி, துயரம், காதல், நட்பு போன்ற உணர்வுகள் கானா பாடல்களில் இயல்பாக வெளிப்படுகின்றன. இந்த இசை வடிவத்தைத் திரையிசையின் பரந்த தளத்திற்குக் கொண்டு சென்றதில் தேவாவின் பங்களிப்பு முக்கியமானது.
மக்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து பிறக்கும் இசைக்கு உயர்வு, தாழ்வு கிடையாது என்பதை அவரது இசைப் பயணம் உணர்த்து
கிறது. எளிய மக்களின் மொழியையும் அனுபவங்களையும் இசையில் வெளிப்படுத்தியதன் மூலம், இசை என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்துக்கோ, குறிப்பிட்ட ஒரு ரசனைக்கோ மட்டும் உரியதல்ல என்பதை அவர் நிரூபித்தார்.
அவரது கானா பாடல்கள் இளைஞர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியதுடன், சென்னை நகரின் தனித்துவமான இசைக் கலாசாரத்துக்கும் அடையாளமாக அமைந்தன. மக்களின் வாழ்வியலை இசையாக்கிய கலைஞராக தேவா தனித்து நிற்கிறார்.
திரையிசை உலகம் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஓர் உலகம். புதிய தொழில்நுட்பங்கள், புதிய இசை வடிவங்கள், புதிய தலைமுறை இசையமைப்பாளர்கள் எனப் போட்டிகள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கின்றன. இத்தகைய சூழலில் ஒரு கலைஞன் தனது தனித்துவத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது பெரும் சவாலாகும்.
தேவாவின் பயணமும் மாற்றங்கள் நிறைந்த திரையுலகின் வழியாகவே அமைந்தது. புகழின் உச்சத்தை அடைவது மட்டுமல்லாமல், தொடர்ந்து பணியாற்றுவதும், வெவ்வேறு சூழல்களுக்கு ஏற்ப இசையை உருவாக்குவதும் ஓர் இசையமைப்பாளரின் திறமையை வெளிப்படுத்துகின்றன. தேவாவின் இசைப் பயணம் இத்தகைய உழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது. காலங்கள் மாறலாம்; இசையின் போக்குகள் மாறலாம்; புதிய தலைமுறைகள் புதிய இசைகளை விரும்பலாம். ஆனால், உண்மையான உணர்வுகளுடன் உருவாக்கப்படும் பாடல்கள் காலத்தைக் கடந்து வாழும். அந்த வகையில், தேவாவின் இசைத் தடங்கள் தமிழ்த் திரையிசை வரலாற்றில் தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றுள்ளன.
தென்றல் கண்ணுக்குத் தெரிவதில்லை; ஆனால், அதன் குளிர்ச்சியை உணரமுடியும். அதுபோல, இசையமைப்பாளரின் உழைப்பு ஒவ்வொரு பாடலிலும் வெளிப்படாவிட்டாலும், அதன் இனிமையை உணரமுடியும். இன்னிசைத் தென்றல் தேவாவின் இசைப் பயணமும் அத்தகைய ஓர் அனுபவம்தான். அவர் கடந்து வந்த பாதைகள், திறமையோடு விடாமுயற்சியும் இணைந்தால் சாதனையின் கதவுகள் திறக்கும் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகின்றன.
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