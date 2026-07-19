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தமிழ்மணி

ஆற்ற வேண்டாமல் அடங்கும் சினம்!

கீழ்மக்களுடைய சினமானது நெடுங்காலம் ஓடினாலும் கூட அதற்கு ஓர் அழிவு காலம் இல்லாமல் மேன்மேலும் வளர்ந்து கொண்டே போகும்.

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Updated On :19 ஜூலை 2026, 5:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நெடுங்காலம் ஓடினும், நீசர் வெகுளி

கெடுங்காலம் இன்றிப் பரக்கும்;} அடுங்காலை

நீர்கொண்ட வெப்பம்போல் தானே தணியுமே,

சீர்கொண்ட சான்றோர் சினம்.

(பாடல் 68 அதிகாரம்: சினம் இன்மை)

கீழ்மக்களுடைய சினமானது நெடுங்காலம் ஓடினாலும் கூட அதற்கு ஓர் அழிவு காலம் இல்லாமல் மேன்மேலும் வளர்ந்து கொண்டே போகும். காய்ச்சும் பொழுது நீரானது கொண்ட வெப்பத்தைப் போலச் சீர்மையான உள்ளத்தைக் கொண்ட சான்றோர்களின் சினமானது, பிறரால் ஆற்ற வேண்டாமல் தானே சிறிது நேரத்தில் வெப்பம் அடங்கி ஆறிப்போய் விடும்.

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