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தமிழ்மணி

தீமை செய்யா உயர்குடி மக்கள்

தனக்குச் செய்த உபகாரத்தினை நினையாமல், தம்மிடத்திலே அபகாரத்தையே ஒருவன் மிகுதியாகச் செய்தானானாலும், அவனுக்குத் தாங்கள் மீண்டும் உபகாரமே செய்வதல்லாமல்...

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Updated On :26 ஜூலை 2026, 4:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

உபகாரம் செய்ததனை ஓராதே, தங்கண்

அபகாரம் ஆற்றச் செயினும்,}உபகாரம்

தாம்செய்வ தல்லால், தவற்றினால் தீங்கூக்கல்

வான்தோய் குடிப்பிறந்தார்க்கு இல்.

(பாடல் 69 அதிகாரம்: சினம் இன்மை)

தனக்குச் செய்த உபகாரத்தினை நினையாமல், தம்மிடத்திலே அபகாரத்தையே ஒருவன் மிகுதியாகச் செய்தானானாலும், அவனுக்குத் தாங்கள் மீண்டும் உபகாரமே செய்வதல்லாமல், பிசகியுங்கூடத் தீமையைச் செய்யத் தொடங்குதல், வானளாவிய புகழினை உடைய உயர்குடியிலே பிறந்தவர்களிடத்திலே ஒரு போதும் இல்லையாகும்.

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