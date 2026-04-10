இந்த வாரம்.. எந்த கோயிலில் என்ன விஷேசம்?

திருநெல்வேலி மாவட்டம், திருக்குறுங்குடி அழகிய நம்பிராயர் கோயிலில் நடைபெற்று வரும் பங்குனி பிரம்மோற்சவத்தில் ஏப்ரல் 11 காலை 7 - 8 மணிக்குள் திருத்தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது.
சென்னை - 66, புழல், காவாங்கரை கிழக்கு, தனலட்சுமி நகரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயிலில் 17- ஆம் ஆண்டு சித்திரை திருவிழா ஏப்ரல் 12 முதல் 14 வரை ஆகிய நான்கு நாள்கள் காலை முதல் இரவு வரை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுடன் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் முக்கிய நிகழ்வுகள்: ஏப்ரல் 12 காலை 11 மணிக்கு 108 பால்குட அபிஷேகம், மாலை 6 மணிக்கு மாவிளக்கு, அக்னிச்சட்டி, முளைப்பாரி ஊர்வலம்.
சென்னை குரோம்பேட்டை, கிருஷ்ணாநகர், ராமபக்த சமாஜம் மண்டபத்தில் ஸ்ரீராமநவமி நிறைவுவிழா, ஸ்ரீ சீதாகல்யாணம். தஞ்சாவூர் ராஜேஷ் பாகவதர் குழுவினர் பங்கேற்பு. நாள்: ஏப்ரல் 12, காலை 8 மணி முதல்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பழைய சீவரம் அருகில் உள்ள திருமுக்கூடல் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீஆதிபுரீஸ்வரர் கோயிலில் ஏப்ரல் 12-இல் காலை 9 மணிஅளவில் உழவாரப் பணி நடைபெறுகிறது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், நரசிங்கன்பேட்டை, ஸ்ரீ லோகநாயகி சமேத ஸ்ரீ சுயம்புநாதசுவாமி கோயிலில் ஏப்ரல் 14, இரவு 8 மணிக்கு மேல் 9 மணிக்குள் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெறுகிறது.
சென்னை குரோம்பேட்டை, குமரன்குன்றம் கோயிலில் ஏப்ரல் 14 -இல் 48ஆவது ஆண்டு தமிழ்ப் புத்தாண்டு படித்திருவிழா, பல்வேறு திருப்புகழ் சபையினர் பங்கேற்கும் மாபெரும் திருப்புகழ் இன்னிசை விழா காலை 5.30 முதல் இரவு 8.30 வரை நடைபெறும்.
கிழக்குத் தாம்பரம் ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீீசங்கராசார்ய ஸம்ஸ்தானம் கிளை ஸ்ரீமடத்தில் ஸ்ரீ சங்கர ஜெயந்தி மகோத்ஸவம் ஏப்ரல் 18-இல் தொடங்கி 21 வரை நடைபெறுகிறது. இதில் ஏப்ரல் 20 அட்சய திருதியை, காலை 10 மணிக்கு ஸ்ரீவித்யா ராஜராஜேஸ்வரி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம்; மாலை 7 மணிக்கு ஆனந்த ரதோற்சவம்; ஏப்ரல் 21 -சங்கர ஜெயந்தி - ஸ்ரீ ஆதிசங்கரருக்கு விசேஷ ருத்ராபிஷேகம், அலங்காரம்; மாலை ஆனந்த ரதோத்ஸவம்.
திருவள்ளூர் - ஊத்துக்கோட்டை சாலையில் பூண்டி நீர்த்தேக்கம் அருகில் உள்ள ஸ்ரீ ராகவேந்தர க்ரந்தாலயாவில் சமஷ்டி சங்கல்ப சேவை ஏப்ரல் 18 முதல் 20 வரை நடைபெறுகிறது. இதில் ஏப்ரல் 19 மகாரத உற்சவம், பக்தர்கள் கரங்களினால் பாலபிஷேகம், ஏப்ரல் 20 சந்தனக் காப்பு.
சென்னை, மேடவாக்கத்தை அடுத்து வடக்குப்பட்டு பிரதான சாலையில் உள்ள அருள்மிகு பாலகுருநாதஸ்வாமி திருக்கோயில் ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மகாகும்பாபிஷேகம் ஏப்ரல் 20, காலை 9.45 அளவில் நடைபெறுகிறது.
