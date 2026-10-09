இந்த வாரம் எந்த கோயிலில் என்ன விஷேசம்?
நவராத்திரிப் பெருவிழா சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்..
நவராத்திரி விழாவில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காமாட்சி அம்மன்
* சென்னை மாங்காடு அருள்மிகு காமாட்சி அம்மன் மற்றும் அருள்மிகு வைகுண்டப் பெருமாள் வகையறா திருக்கோயில்களில் நவராத்திரிப் பெருவிழா அக்டோபர் 10}ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 21}ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயிலில் நவராத்திரி திருவிழா அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 19}ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது.
* தஞ்சாவூர் அருள்மிகு பெரியநாயகி அம்மன் உடனுறை அருள்மிகு பெருவுடையார் திருக்கோயிலில் நவராத்திரி கலை விழா அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. இந்நாள்களில் தினமும் அம்மனுக்கு காலை 7.30 மணிக்கு அபிஷேக ஆராதனையும், மாலை 6.30 மணிக்கு சிறப்பு அலங்காரமும், அதைத் தொடர்ந்து கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறும்.
* சிவகங்கை மாவட்டம், வேம்பத்தூர் அருள்மிகு ஆவுடைநாயகி சமேத கைலாசநாதர் திருக்கோயிலில் கொலு வைத்து நவராத்திரி திருவிழா அக்டோபர் 11-ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
* திண்டிவனம் அடுத்த சாரம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அண்ணாமலையார் வாழ் தவஞான சித்தர் கணேஷ் அய்யா குடிலில் சிறப்பு பூஜை மற்றும் ஆன்மிக விழா அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) நடைபெறுகிறது.
இதையொட்டி காலை 6 மணிக்கு கோ பூஜை, 7.30 மணிக்கு காலை உணவு, 8 மணிக்கு வேள்வி, 9.30 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், 11 மணிக்கு தீபாராதனை, 11.30 மணிக்கு சிறப்பு அன்னதானம் நடைபெற உள்ளது.
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