இஸ்ரேல் குடியேற்றங்களுக்கு கண்டனம் உள்பட 6 தீா்மானங்களில் 5-க்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களிப்பு

By DIN | Published On : 14th November 2023 05:41 AM | Last Updated : 14th November 2023 05:41 AM | அ+அ அ- |