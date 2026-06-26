வெனிசுவேலா: சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால் 235 பேர் பலி; 4,300 பேர் காயம்

வெனிசுவேலாவில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி சுமார் 235 பேர் பலியானதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
வெனிசுவேலாவில் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 25) நண்பகல் 12.25 மணியளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டா் அளவுகோலில் 6.2 அலகுகளாகப் பதிவான அது, மேனே கிராண்டே நகருக்கு 24 கி.மீ. தொலைவிலும், தலைநகா் கராகஸுக்கு 600 கி.மீ. தொலைவிலும் 7.8 கி.மீ. ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தது என்று அந்த மையம் தெரிவித்தது.
வெறும் 39 விநாடிகள் மட்டுமே ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கங்களில் சுமார் 235 பேர் பலியானதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் கார்லஸ் அல்வராடோ கூறியுள்ளார். மேலும், 4,300-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
வெனிசுலா நிலநடுக்கம் - AP
அதுமட்டுமின்றி, நிலநடுக்கத்தால் ஆயிரக்கணக்கானோர் மாயமான நிலையில், பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக் கூடும் எனக் கூறப்படுகிறது.
Summary
Venezuela health minister says around 235 people dead and 4,300 injured in catastrophic earthquakes.
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