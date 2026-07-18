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உலகம்

வெனிசுவேலா நிலநடுக்கம்! பலி எண்ணிக்கை 5,000-ஐ தாண்டியது

வெனிசுவேலாவில் நிலநடுக்க பலி எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயர்வு....

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வெனிசுவேலா நிலநடுக்கம்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 8:30 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெனிசுவேலாவில் ஏற்பட்ட இரண்டு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால் பலியானோரின் எண்ணிக்கை 5,000ஐ தாண்டியுள்ளது.

இதுகுறித்து அந்நாட்டின் இடைக்கால அரசு விடுத்துள்ள அறிக்கையில், கடந்த 11 நாட்களாகக் காயமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 16,740 ஆக எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் தொடர்வதாகவும், அதேசமயம் வெள்ளிக்கிழமை வரை பலியானோரின் எண்ணிக்கை 5,069ஆக உயர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரீபியன் கடலுக்கு அருகில் நிலநடுக்கத்தால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட கடலோர மாகாணமான லா குவைராவில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மீட்புப் பணிகள் மற்றும் இடிபாடுகளை அகற்றும் பணிகளால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. மேலும் வெள்ளிக்கிழமை வரை மொத்தம் 1,331 அதிர்வுகள் பதிவாகியுள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெனிசுவேலாவில் கடந்த ஜூன் 24ஆம் தேதி அடுத்தடுத்து 2 சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. 7.2 ரிக்டர் அளவில் முதல் நிலநடுக்கம் பதிவான நிலையில், சில நிமிடங்களில் 7.5 ரிக்டர் அளவிலான மற்றொரு நிலநடுக்கமும் ஏற்பட்டது. நிலநடுக்கத்துக்கு 856 கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும், 190 கட்டடங்கள் முற்றிலும் இடிந்து விழுந்துள்ளதாகவும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இது தவிர பாலங்கள், சாலைகள் போன்ற நூற்றுக்கணக்கான பிற உள்கட்டமைப்புகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

Summary

The death toll from the two powerful earthquakes that shook Venezuela last month rose to 5,069 late on Friday, local authorities said.

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