டைனோசர் தோலில் செய்யப்பட்ட கைப்பையா? விலைதான் அதிகம்!

டைனோசர் எச்சங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட தோல் மாதிரியால் செய்யப்பட்ட கைப்பை ஏலத்துக்கு வந்துள்ளது.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:58 am

டைனோசர் எச்சங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட தோல் மாதிரியால் செய்யப்பட்ட கைப்பை ஏலத்துக்கு வந்துள்ளது.

சுமார் 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே டைனோசர்கள் அழிந்துபோனதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், டைனோசர்கள் தொடர்பான அறிவியல் ஆய்வுகள் தொடர்ந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன.

இந்த நிலையில், அழிந்துபோன டி-ரெக்ஸ் இன டைனோசர்களின் எச்சங்கள் அமெரிக்காவில் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றின் மூலம் ஆய்வகத்தில் கொலாஜன் மாதிரி உருவாக்கப்பட்டு, இறுதியாக அதிலிருந்து தோல் மாதிரியையும் விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். இதனை விஎம்எல் நிறுவனம், தி ஆர்கனாய்டு நிறுவனம் மற்றும் லேப்0க்ரோன் லெதர் லிமிடெட் ஆகியோர் உருவாக்கியுள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட தோல் மாதிரிகளைக் கொண்டு, இப்போது ஒரு கைப்பையையும் விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

நீலமும் பச்சையும் கலந்த நிறத்திலான இந்தப் பையில், ஸ்டெர்லிங் வெள்ளி மற்றும் கருப்பு வைரங்களால் ஆன நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

தற்போது, இந்தப் பையை ஆம்ஸ்டர்டாமின் ஆர்ட் விலங்கியல் அருங்காட்சியகத்தில், பார்வைக்காக வைத்துள்ளனர்.

தகவல்களின்படி, இதன் ஆரம்ப விலை 5 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களைத் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 4.6 கோடி) தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Handbag Made Of 'Dinosaur Leather' Is Selling For Rs 4.6 Crore At Auction

5 மாநிலங்களில் ரூ. 651கோடி! தமிழ்நாட்டில் ரூ.170 கோடி பணம், பொருள்கள் பறிமுதல்!

