திரிஷ்யம் 3: முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

Updated On :22 மே 2026, 5:07 pm IST

திரிஷ்யம் 3 திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் மட்டும் ரூ. 40 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து சாதனைப் படைத்துள்ளது.

ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் நடிப்பில் உலகம் முழுவதும் நேற்று வெளியான படம் 'திரிஷ்யம் 3' . படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்த போதிலும் படம் உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபீஸில் ரூ. 43.37 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.

இந்திய பாக்ஸ் ஆபீஸில் மட்டும் படம் மொத்தம் ரூ. 18.37 கோடி வசூலித்துள்ளது.

திரைப்பட வசூலைக் கண்காணிக்கும் 'சாக்னில்க்' இணையதளத்தின்படி, படத்தின் வெளிநாட்டு வசூல் ரூ. 25 கோடியாக உள்ளது.

திரிஷ்யம் திரைப்படம் முதன்முதலில் 2013-ல் மோகன்லால் நடிப்பில் மலையாளத்தில் வெளியானது.

அதன் இரண்டாம் பாகம் 2022-ல் வெளிவந்தது. இதற்கு முந்தைய பாகங்களையும் ஜீத்து ஜோசப் தான் இயக்கியிருந்தார். தனது படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பிற்காக ரசிகர்களுக்கு நடிகர் மோகன்லால் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

"Drishyam 3", faturing Malayalam superstar Mohanlal, has earned Rs 43. 37 crore at the worldwide box office.

