Dinamani
கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு: 24,000 புள்ளிகளுக்குக் கீழே நிஃப்டி!மேற்கு வங்கத்தில் 2-ஆவது கட்ட தோ்தல் அமைதியாக நடந்தது: தோ்தல் ஆணையம் திட்டமிட்டபடி மே 3-ஆம் வாரத்தில் 12-ஆம் வகுப்பு தோ்வு முடிவு: சிபிஎஸ்இ வெறுப்புப் பேச்சுகளுக்கு எதிரான மனுக்கள்: உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி மேற்காசிய போரால் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் அபாயம்: நிதியமைச்சகம் அறிக்கை எத்தனால் கலப்பு விரிவாக்கம்: வாகன விதிமுறைகளில் மத்திய அரசு திருத்தம் கேரளம்: மாநிலம் முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத தொடா் மின் வெட்டு; பல இடங்களில் வெடித்த போராட்டம்
/
உலகம்

கோஹினூர் வைரத்தை இந்தியாவிடம் கொடுக்க பிரிட்டன் மன்னரிடம் கோருவேன்! மம்தானி

பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸுடனான சந்திப்பு குறித்து நியூ யார்க் மேயர் ஸோரான் மம்தானி...

News image

9/11 நினைவிடத்தில் பிரிட்டன் மன்னரை சந்தித்து உரையாடிய நியூ யார்க் மேயர் மம்தானி - AP

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 4:51 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸுடனான சந்திப்பின்போது, கோஹினூர் வைரத்தை இந்தியாவிடம் திருப்பியளிக்க அவரிடம் கோரிக்கை வைப்பேன் என்று நியூ யார்க் மேயரும் இந்திய வம்சாவளியுமான ஸோரான் மம்தானி தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவுக்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ், செவ்வாயன்று காங்கிரஸ் கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றினார். பின்னர், வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அளித்த விருந்தில் அவர் கலந்துகொண்டார்.

இந்த நிலையில், இரண்டாம் நாள் பயணமாக நியூ யார்க் நகருக்கு சென்றுள்ள மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ், 9/11 நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

இதனிடையே, இன்றிரவு மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸை நேரில் சந்திக்கும்போது அவரிடம் என்ன கோரிக்கை வைக்க போகிறீர்கள் என்று நியூ யார்க் மேயர் மம்தானியிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த மம்தானி, “அவரிடம் தனியாக பேசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால், கோஹினூர் வைரத்தை இந்தியாவிடம் திருப்பி அளிக்குமாறு கோரிக்கை வைப்பேன்” என்றார்.

கோஹினூர் வைரம் 105.6 காரட் எடைகொண்ட உலகிலேயே மிகவும் பொக்கிஷமாக வைரமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இது 14ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் ஆந்திர மாநிலம் குண்டூர் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

இந்த வைரத்தை காலனி ஆட்சி காலத்தில் கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் இந்தியாவில் இருந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்டு பிரிட்டன் முன்னாள் அரசி விக்டோரியாவுக்குப் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது.

இந்த வைரத்தை திருப்பி அளிக்குமாறு பிரிட்டனிடம் இந்தியா தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

NYC mayor Mamdani says he will 'encourage' King Charles to return Koh-i-Noor diamond to India

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கிருஷ்ணகிரி: ஊத்தங்கரை, பா்கூா், வேப்பனஅள்ளி தொகுதிகளில் பெண்களின் வாக்கு சதவீதம் அதிகரிப்பு!

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

28 ஏப்ரல் 2026