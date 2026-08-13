தற்காப்புக்காக சவூதி, துருக்கியுடன் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்

‘சவூதி அரேபியா மற்றும் துருக்கியுடன் அண்மையில் கையொப்பமான முத்தரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம், முற்றிலும் தற்காப்பு நோக்கிலானது’ என்று பாகிஸ்தான் புதன்கிழமை விளக்கம் அளித்தது.
இது குறித்து செய்தியாளா் சந்திப்பில் பேசிய பாகிஸ்தான் வெளியுறவு செய்தித் தொடா்பாளா் தாஹிா் அன்த்ராபி , ‘இந்த ஒப்பந்தம் பாகிஸ்தான் மக்களின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளது. மேலும், உறுப்பு நாடுகளுக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு சவால்களை ஒருங்கிணைந்து எதிா்கொள்ள, இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகுக்கும்’ என்றாா்.
முன்னதாக, இந்த ஒப்பந்தம் எந்தவொரு நாட்டையும் இலக்காகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது அல்ல என்று பாகிஸ்தான் துணைப் பிரதமா் இஷாக் தாரும் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்காசியாவில் நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வரும் பாதுகாப்பு தொடா்பான பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், பாகிஸ்தான், சவூதி அரேபியா, துருக்கி ஆகிய நாடுகளுக்கிடையே மெக்கா கூட்டுப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் கடந்த ஆக. 7-இல் கையொப்பமானது.
அணு ஆயுதம் வைத்துள்ள ஒரே இஸ்லாமிய நாடான பாகிஸ்தான், இஸ்லாமியா்களின் புனிதத் தலங்களை உள்ளடக்கிய, உலகின் முன்னணி கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி நாடுகளில் ஒன்றான சவூதி அரேபியா மற்றும் ‘நேட்டோ’ ராணுவக் கூட்டமைப்பில் உறுப்பினராக உள்ள துருக்கி ஆகிய நாடுகள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் தங்களின் ராணுவ உறவை வலுப்படுத்தியுள்ளன.
ஈரானில் பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சா்: இதற்கு மத்தியில், அமெரிக்கா-ஈரான் மோதலை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் நோக்கில், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான அமைதிப் பேச்சுவாா்த்தையை மீண்டும் தொடங்குவதற்காக பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சா் மொஹ்சின் நக்வி ஈரான் தலைநகா் டெஹ்ரானில் முகாமிட்டுள்ளாா். ஈரான் அதிபா் மசூத் பெசஷ்கியான், வெளியுறவு அமைச்சா் அப்பாஸ் அராக்சி ஆகியோரைச் சந்தித்து, அவா் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தத்தில் கடந்த ஜூனில் கையொப்பமான இடைக்கால அமைதி ஒப்பந்தம், புதிய ராணுவத் தாக்குதல்களால் கடந்த மாதம் முறிந்தது. இந்நிலையில், ஹோா்முஸ் நீரிணைப் பிரச்னையில் ஓமன் நாடு தற்போது மத்தியஸ்தம் செய்து வருகிறது. பிராந்தியத்தில் நீண்டகால அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை நிலைநாட்ட அமெரிக்கா-ஈரான் இடையிலான அமைதிப் பேச்சுக்கான முயற்சிகளை பாகிஸ்தான் மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
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