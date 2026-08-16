கொடிக் கம்பத்தில் கின்னஸ் சாதனை...

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அமெரிக்காவின் நியூஜொ்சியில் இந்திய, அமெரிக்க தேசியக் கொடிகளுடன் 250 என்ற எண் வடிவில் 1,300 மேற்பட்ட கொடிக்கம்பங்கள் மூலம் படைக்கப்பட்ட கின்னஸ் சாதனை.
அமெரிக்கா அண்மையில் 250-ஆவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிய நிலையில், இந்திய சுதந்திர தினம் சனிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
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