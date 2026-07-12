ஊடகவியலாளர்களின் சுதந்திரத்தை மதிக்கிறோம்: இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் திலித் ஜயவீர
இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் திலித் ஜயவீர பேசியது பற்றி...
தமிழன் நாளிதழின் ஆறாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்ட பல்வேறு துறை சார்ந்தவர்கள். உடன், லிபர்டி பப்ளிஷர்ஸ் நிறுவனரும் இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திலித் ஜயவீர, தமிழன் நாளிதழ் ஆசிரியர் சிவராஜா, வருணி அமுனுகம, மாதவ மடவள, விஜித் சந்திரசேன, தினமணி ஆசிரியர் கி.வைத்தியநாதன், தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தலைமைச் செயல் அதிகாரி லஷ்மி மேனன் உள்ளிட்டோர்.