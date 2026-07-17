அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் இந்தியா முதலீடு செய்வதாக அமெரிக்க அரசு மூத்த அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து நியூயாா்க் நகரில், ஐ.நா. பொருளாதார மற்றும் சமூக கவுன்சிலுக்கான அமெரிக்க பிரதிநிதியும், ஐ.நா. பொதுச்சபைக்கான அமெரிக்க மாற்று பிரதிநிதியுமான டான் நெக்ரேயா, இந்திய செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
பிற நாடுகளுக்கு கொடுக்க இந்தியாவிடம் ஏராளம் உள்ளன. பல துறைகளில் இந்தியா, முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்தியாவுடனான அமெரிக்க உறவு மிகச் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்தியா, அமெரிக்காவுக்கு மிகவும் முக்கியமான நாடாகும். இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது.
இந்தியாவுக்கான அமெரிக்கத் தூதராக அதிபா் டிரம்ப் தனக்கு நெருக்கமானவா்களில் ஒருவரான சொ்ஜியோ கோரை நியமித்துள்ளாா். இதில் இருந்து இருதரப்பு உறவின் முக்கியத்துவத்தை அறியலாம். இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கோா், மத்திய ஆசியாவுக்கான அமெரிக்க அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதியாக முன்பு இருந்துள்ளாா். அவா் மிகவும் துடிப்பானவா். இப்பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளுடனான அமெரிக்க உறவை மேம்படுத்துவதில் அவா் முக்கிய பங்கு வகிப்பாா் என்றாா்.
பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு பாகிஸ்தான் ஆதரவு அளிப்பது, அந்நாட்டுக்கு அமெரிக்கா நிதியுதவி செய்வது குறித்து அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு நெக்ரியா பதிலளிக்கையில், ‘அமைதியும், பாதுகாப்பும் ஒருநாட்டில் இல்லையெனில், அந்த நாட்டில் வளா்ச்சி இருக்காது’ என்றாா்.
மேலும் அவா், ‘மனிதாபிமான பிரச்னைகள் நிலவும் நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா தொடா்ந்து உதவிகளைச் செய்கிறது. ஐ.நா.வின் மனிதாபிமான விவகாரத் துறை அலுவலகத்துக்கு அமெரிக்கா 3.8 பில்லியன் டாலா் நன்கொடை அறிவித்துள்ளது’ என்றாா்.
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