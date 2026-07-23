உக்ரைனில் மக்கள் போராட்டத்தால் ராணுவத் தலைமைத் தளபதி மாற்றம்

உக்ரைன் ராணுவத் தைலைமைத் தளபதி ஒலெக்சாண்டா் சிா்ஸ்கியை(60) பதவிநீக்கம் செய்து, புதிய தளபதியாக மைக்கைலோ திராபதியை(43) அந்நாட்டு அதிபா் ஸெலென்ஸ்கி நியமித்தாா்.
சோவியத் ராணுவப் பின்னணியைக் கொண்ட ஒலெக்சாண்டா் சிா்ஸ்கி உடனான கருத்துவேறுபாடு காரணமாக இளம் பாதுகாப்பு அமைச்சா் மைக்கைலோ ஃபெடோரோ(35) மாற்றப்பட்டதைக் கண்டித்து மக்கள் போராட்ம் வெடித்தது. இதையடுத்து, கடந்த 2014 முதல் ரஷியாவுக்கு எதிரான போா்களில் தீவிரமாகக் களமாடி வரும் மைக்கைலோ திராபதி புதிய தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
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