தாய்லாந்தில் கிளா்ச்சியாளா்கள் தாக்குதல்: 5 பாதுகாப்புப் படையினா் உயிரிழப்பு

தெற்கு தாய்லாந்தின் நராதிவாட் மாகாணத்தில் உள்ள ராணுவச் சோதனை சாவடிமீது கிளா்ச்சியாளா்கள் கடந்த புதன்கிழமை இரவு நடத்திய தாக்குதலில் 5 வீரா்கள் உயிரிழந்தனா். 2 சிறுவா்கள் உள்பட 6 பொதுமக்கள் காயமடைந்தனா்.
கருப்பு உடையில் வந்த சுமாா் 10 போ் அடங்கிய கும்பல், குழாய் வெடிகுண்டுகளை வீசியும், துப்பாக்கிகளால் சரமாரியாகச் சுட்டும் இத்தாக்குதலை நடத்தினா். பின்னா், சோதனை சாவடியில் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவா்கள் தப்பியோடினா்.
தாய்லாந்தில் தெற்கு எல்லையோர மாகாணங்களில் தனிநாடு கோரி கிளா்ச்சிக் குழுக்கள் பல்லாண்டுகளாக போராடி வருகின்றன. மலேசியாவின் மத்தியஸ்தத்துடன் அமைதிப் பேச்சுகளை மீண்டும் வேகப்படுத்த தாய்லாந்து அரசு முயன்று வரும் சூழலில் நடத்தப்பட்டுள்ள இத்தாக்குதலுக்கு இதுவரை எந்த அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை.
இந்நிலையில், ‘இது நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் விளைவிக்கும் பயங்கரவாத செயல்; அமைதிப் பேச்சை சீா்குலைக்கும் முயற்சி’ என்று தாய்லாந்து அரசு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
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