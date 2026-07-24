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உலகம்

அமேசானின் கட்டமைப்புகள் மீது ஈரான் தாக்குதல்! வளைகுடாவில் சேவை முடக்கம்?

பஹ்ரைனில் உள்ள அமேசான் நிறுவனத்தின் கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக ஈரானிய படைகள் அறிவிப்பு...

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அமேசான் - IANS

Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:48 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பஹ்ரைன் நாட்டில் உள்ள அமேசான் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதாக, ஈரானிய படைகள் அறிவித்துள்ளன.

அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே கடந்த ஜூன் மாதம் கையெழுத்தான போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டது முதல் இருதரப்பும் மீண்டும் போர் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன.

அமெரிக்க படைகளின் தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக வளைகுடா நாடுகளில் அமைந்துள்ள முக்கிய கட்டமைப்புகளைக் குறிவைத்து ஈரானிய படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. இதனால், வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க மற்றும் தனியார் கட்டமைப்புகள் பலத்த சேதமடைந்துள்ளன.

இந்த நிலையில், பஹ்ரைன் நாட்டிலுள்ள அமேசான் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான தரவு மையத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக, ஈரானின் புரட்சிகர காவல் படையினர் இன்று (ஜூலை 24) அறிவித்துள்ளன.

இதுபற்றி, ஈரானிய படைகள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

“குழந்தைகளைக் கொலை செய்யும் அமெரிக்க ராணுவத்துக்கு உளவுத்துறை சார்ந்த ஆதரவை வழங்குவதில் முக்கிய பங்காற்றும் அமெரிக்க நிறுவனமான அமேசானின் உளவுத் தரவு மையக் கட்டடம் குறிவைத்து அழிக்கப்பட்டது” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

அமேசான் நிறுவனத்தின் மீது ஈரானிய படைகள் தாக்குதல் நடத்தியதாக அறிவித்துள்ளதால், வளைகுடா நாடுகளில் அந்நிறுவனம் வழங்கி வரும் பல்வேறு சேவைகள் முடங்கக் கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.

இருப்பினும், இந்தத் தாக்குதல் குறித்து பஹ்ரைன், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் அரசுகள் மற்றும் அமேசான் நிறுவனம் இதுவரை எந்தவொரு தகவலும் தெரிவிக்கவில்லை.

Summary

Iranian forces have announced that they have carried out attacks on facilities belonging to Amazon in Bahrain.

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