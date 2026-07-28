தொடரும் ரஷியா - உக்ரைன் போர்; டொனால்ட் டிரம்ப்பை சந்திக்கும் ஜெலென்ஸ்கி !

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பை உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி இன்று (ஜூலை 28) சந்திக்க உள்ளார்.
ரஷியா - உக்ரைன் இடையே கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பிப் 24 அன்று தொடங்கிய போர் தற்போதுவரை தொடர்ந்து வருகிறது. இந்தப் போரில் உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா ஆயுதம் வழங்கி உதவி செய்து வருகிறது.
உலகில் இதுவரை எத்தனையோ போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளதாக தொடர்ந்து கூறிக் கொண்டிருக்கும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் முயற்சிகளும் உக்ரைன் - ரஷியா போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதில் தோல்வியிலேயே முடிந்தன.
இதனிடையே அமெரிக்கா சென்றிருக்கும் ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகையில் இன்று டிரம்ப்பை சந்திக்கிறார். மேலும் இந்த மாதத்தில் இவர்கள் சந்திக்கும் இரண்டாவது சந்திப்பு இதுவாகும். இந்த சந்திப்பில் ரஷியா - உக்ரைன் போரை நிறுத்துவதற்கான திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக ஈரான் - அமெரிக்கா போர் குறித்து ஜெலென்ஸ்கி கூறுகையில், ”ஜூலை மாதத் தொடக்கத்திலிருந்து, வளைகுடா நாடுகள் மற்றும் அங்கு அமைந்துள்ள அமெரிக்க ராணுவத் தளங்கள் மீது ரஷியா செயற்கைக்கோள் மூலம் தீவிரமாகக் கண்காணிப்பதை நாங்கள் (உக்ரைன்) பதிவு செய்துள்ளோம். இந்தப் படங்கள் பின்னர் ஈரானில் வெளிவருகின்றன. எனவே, அமெரிக்காவுக்கு எதிரான இந்தப் போரில் ஈரானுக்கு ரஷியா உதவி வருகிறது” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
ஆகையால், இந்த நிகழ்வு குறித்தும் டிரம்ப் - ஜெலென்ஸ்கி இடையே கலந்துரையாடல்கள் நிகழும் என எதிர்பார்க்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Ukrainian President Zelenskyy is set to meet US President Donald Trump today (July 28).
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