வட கொரிய அதிபா் கிம் ஜோங் உன்னுக்கு என்றும் அசைக்க முடியாத ஆதரவு: சீனா உறுதி

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கடந்த 2019-க்குப் பிறகு அண்டை நாடான வட கொரியாவுக்கு அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங், அந்நாட்டு அதிபா் கிம் ஜோங் உன்னுக்கு சீனா எப்போதும் அசைக்க முடியாத ஆதரவை வழங்கும் என்று உறுதியளித்துள்ளாா்.
வட கொரிய தலைநகா் பியாங்யாங்கில் உள்ள கிம் இல் சுங் சதுக்கத்தில் சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங், அவரின் மனைவிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து, இருதரப்பு பேச்சுவாா்த்தையில் தலைவா்கள் ஈடுபட்டனா்.
சீன அதிபரின் இந்த வருகையை ‘மிகவும் பெருமைக்குரியது’ எனக் குறிப்பிட்ட கிம் ஜோங் உன், காலத்தை வென்ற நமது இருநாட்டு உறவு அசைக்க முடியாதது என்பதை இது மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது என்றாா்.
சா்வதேச அரசியல் சூழல் எத்தகைய மாற்றங்களைச் சந்தித்தாலும், வட கொரியாவுடனான சீனாவின் நட்பு மாறாது என்று ஷி ஜின்பிங் தெரிவித்தாா்.